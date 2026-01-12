Tenis

ODUŠEVILA RUSIJU: Ukrajinka posle finala javno ponizila Arinu, a kada su se reflektori ugasili Sabalenka je uradila - ovo

Новости онлајн

12. 01. 2026. u 16:25

ARINA Sabalenka ne samo da je odbranila titulu na VTA turniru u Brizbejnu, već je tom prilikom beloruska teniserka oduševila i svoju zemlju, ali i Rusiju - sa čijim teniserkama i ona nastupa bez državnih obeležja otkako je počeo rat u Ukrajini, odnosno "Specijalna vojna operacija", kako to Ruska Federacija zove.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, iako ju je poražena Ukrajinka Marta Kostjuk ignorisala nakon finala, posebno na ceremoniji dodele pehara, odbivši da pruži ruku, Arina je uprkos toga čestitala suaprnici na dobroj igri i poželela joj uspehe u nastavku sezone. 

A na tome se nije zaustavila.

U intervjuu za italijansku "Republiku" upitana je šta misli o tome što joj Kostjukova nije pružila ruku.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk posle poraza od Arine Sabalenke u Brizbejnu / FOTO: Tanjug/AP

Odgovor Beloruskinje je glasio:

- Prosto, to je taj njihov (ukrajinski) stav. Šta ja tu mogu da uradim? Ne mogu da ih promenim, a i... Kada izađem na teren, razmišljam samo o tenisu i šta treba da uradim da bih pobedila. Meni stvarno nije bitno ko je sa druge strane mreže; ja zaista izlazim tamo i takmičim se kao sportistkinja, kao što je za mene svako sa one druge strane terena upravo to, sportistkinja - pokazala je Sabalenka da javno čestitanje i lepe želje Kostjukovoj na ceremoniji nisu "reda radi", već da zaista nema nikakva loša mišljenja o suparnicama iz Ukrajine.

Marta Kostjuk se, podsetimo, skroz drugačije ponašala na ceremoniji.

– Svaki dan igram mojim srcem za Ukrajinu – izjavila je Ukrajinka na dodeli pehara, dodajući: - U Ukrajini je minus 20 i veoma je teško živeti takvu realnost iz dana u dan. Moja sestra spava pod tri jorgana koliko je hladno kod kuće. Slava Ukrajini! - poručila je ona.

Naravno da ukrajinskim teniserkama, kao ni celom ukrajinskom narodu, nije lako da normalno žive uz sve probleme koje donosi aktuelna situacija, ali nijedna njihova koleginica sa druge strane nije kriva za to. Arina Sabalenka joj, međutim, nije zamerila na takvom ponašanju. I, u tome i jeste njena istinska veličina.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

