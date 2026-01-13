Svet

GDE ĆE AMERIKA POSLATI TRUPE? Posle Venecuele – Trampove mete su Grenland, Iran, Meksiko, Kolumbija i Nigerija...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 01. 2026. u 06:45

NAKON vojne intervencije u Venecueli koja je rezultirala hapšenjem predsednika Nikolasa Madura, administracija američkog predsednika Donalda Trampa ne pokazuje nameru da se zaustavi.

ГДЕ ЋЕ АМЕРИКА ПОСЛАТИ ТРУПЕ? После Венецуеле – Трампове мете су Гренланд, Иран, Мексико, Колумбија и Нигерија...

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon/US Navy/x@studleemore

Naprotiv, prema analizi američkog medija DefenceNews, Bela kuća razmatra niz novih žarišta, kako u neposrednom okruženju Sjedinjenih Država, tako i van zapadne hemisfere.

Pitanje koje se sve češće postavlja nije da li će Vašington delovati ponovo, već gde i kada.

 

GRENLAND – STRATEŠKI PRIORITET BROJ JEDAN

Grenland se trenutno nalazi na samom vrhu Trampove agende. Američki predsednik je više puta javno govorio o ovom ostrvu, a u Vašingtonu se, prema dostupnim informacijama, razmatraju opcije koje uključuju formalno priključenje Grenlanda Sjedinjenim Državama.

Zvanično obrazloženje svodi se na nacionalnu bezbednost i arktičku stabilnost. Međutim, analitičari ukazuju da su ogromna rudna bogatstva Grenlanda, uključujući retke minerale i energetske resurse, ključni motiv američkog interesovanja.

 

IRAN – SLEDEĆA TAČKA PRITISKA

Iran se nalazi odmah iza Grenlanda na listi prioriteta. Tekući protesti i unutrašnja nestabilnost privukli su punu pažnju Bele kuće, a sam Tramp je javno upozorio Teheran da bi nastavak nasilja nad civilnim demonstrantima mogao dovesti do vojne intervencije.

Ovakva retorika jasno pokazuje da Vašington razmatra i opcije direktne sile, ukoliko proceni da se situacija može iskoristiti za politički i strateški pritisak.

MEKSIKO – POVRATAK KOPNENE INTERVENCIJE

Meksiko predstavlja možda najradikalniji presedan. Tramp je najavio mogućnost prve kopnene vojne operacije SAD na teritoriji ove zemlje u više od jednog veka.

Zvanični razlog je borba protiv narko-kartela, za koje Bela kuća tvrdi da faktički kontrolišu delove države. U Vašingtonu se sve češće govori o potrebi „drastične promene“ bezbednosne situacije južno od američke granice.

 

NIGERIJA – INTERVENCIJA POD IZGOVOROM ZAŠTITE HRIŠĆANA

Na četvrtom mestu nalazi se Nigerija. Iako je ova zapadnoafrička zemlja bila u fokusu Trampove administracije pre nekoliko nedelja zbog progona i ubistava hrišćana, stanje na terenu se nije značajno promenilo.

Zbog toga Pentagon razmatra mogućnost vojne intervencije, uz obrazloženje zaštite verskih manjina. Ovakav pristup bi Nigeriju mogao uvesti u direktan bezbednosni sukob sa SAD, sa teško predvidivim posledicama.

 

KOLUMBIJA – POLITIČKI SUKOB I SLIČNOSTI SA VENECUELOM

Na kraju liste nalazi se Kolumbija. Nakon što je njen predsednik, blizak bivšoj vlasti u SAD, javno i oštro kritikovao Trampa, politički analitičari sve češće spekulišu da bi i on mogao da se nađe pod pritiskom sličnim onom koji je doživeo Maduro.

Kolumbija, osim političkih tenzija sa Vašingtonom, deli i određene strukturne sličnosti sa Venecuelom, uključujući velike rezerve ugljovodonika, što dodatno pojačava interes SAD.

Lista potencijalnih meta pokazuje da intervencija u Venecueli nije bila izolovan slučaj, već deo šire strategije administracije Donalda Trampa. Od Arktika, preko Bliskog istoka i Latinske Amerike, do Afrike, Vašington demonstrira spremnost da koristi vojnu silu kao instrument političkog i strateškog pritiska.

Da li će neka od ovih zemalja zaista doživeti sudbinu Venecuele, ostaje otvoreno pitanje, ali je jasno da se prag za upotrebu sile u američkoj spoljnoj politici značajno spustio.

oruzjeonline.com

