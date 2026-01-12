BURNO U STUDIJU: Šešelj objasnio voditelju zašto su nestali dinosaurusi, Ostojić morao da reaguje (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj ponovo je na Tanjug TV imao verbalni obračun sa voditeljem Dejanom Miletićem.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Šešelj je, pre nekoliko meseci, bio u centru pažnje kad je Miletiću oteo telefon u emisiji, a sad mu je objasnio i zašto su nestali dinosaurusi.

- Zato što su, poput tebe, imali ogromno telo, a suviše mali mozak. Zbog toga su izumrli - kazao je predsednik SRS.

Na komentare Zorana Ostojića, koji je ušao u raspravu, Šešelj je odgovorio pitajući ga "da li je tu pamet stekao vozeći kamione po Čikagu".