BURNO U STUDIJU: Šešelj objasnio voditelju zašto su nestali dinosaurusi, Ostojić morao da reaguje (VIDEO)
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj ponovo je na Tanjug TV imao verbalni obračun sa voditeljem Dejanom Miletićem.
Šešelj je, pre nekoliko meseci, bio u centru pažnje kad je Miletiću oteo telefon u emisiji, a sad mu je objasnio i zašto su nestali dinosaurusi.
- Zato što su, poput tebe, imali ogromno telo, a suviše mali mozak. Zbog toga su izumrli - kazao je predsednik SRS.
Na komentare Zorana Ostojića, koji je ušao u raspravu, Šešelj je odgovorio pitajući ga "da li je tu pamet stekao vozeći kamione po Čikagu".
