BIĆE GOLOVA NA "SENT DŽEJMSISU": NJukasl mora napasti "građane" ako misli da se ponovo nađe u finalu
NjUKASL i Mančester siti ukrstiće koplja večeras na "Sent Džejmsis parku" u prvom meču polufinala EFL kupa. Ovo je obračun aktuelnog osvajača i kluba koji želi da vrati trofej u svoje vitrine posle nekoliko godina pauze, tako da bi trebali gledati sjajan polufinalni dvomeč.
Svrake su prošle sezone ispisale istoriju osvajanjem prvog velikog trofeja posle čak 70 godina, a put ka odbrani titule bio je prilično siguran i ove sezone.
Pobede nad Bradfordom, Totenhemom i Fulamom donele su Njukaslu novo polufinale, a ekipa Edija Haua u ovaj meč ulazi u odličnom ritmu, bez poraza na domaćem terenu na poslednjih 13 utakmica u svim takmičenjima.
Poseban optimizam kod domaćih navijača donosi i činjenica da Njukasl u poslednje vreme ume da parira Sitiju na svom stadionu, kao i da je dobio poslednja dva međusobna duela u EFL kupu.
Napadačka forma Harvija Barnsa, uz podršku Gordona, Voltemadea i Vise, daje "svrakama" nadu da mogu do rezultata koji bi im olakšao revanš na "Etihadu" koji se igra četvrtog februara.
S druge strane, Mančester siti stiže na sever Engleske u veoma dobroj seriji od 12 mečeva bez poraza, ali i sa željom da prekine nešto slabije rezultate u ovom takmičenju poslednjih sezona.
Gvardiolina ekipa je konačno stigla do polufinala i jasno je da "građani“ žele pozitivan rezultat pred revanš, pogotovo jer su u novembru poraženi na istom mestu u Premijer ligi.
Iako nisu poraženi, gosti poslednjih par mečeva u ligi nisu odigrali na prepoznatljivom nivou, remizirali su sa Čelsijem i Brajtonom pred svojim naviajčima i orni su da pobedom okončaju taj niz.
Iako će Siti biti oslabljen brojnim izostancima u odbrani, ofanzivni potencijal sa Halandom, Fodenom i Dokuom garantuje opasnost po gol domaćih.
Očekuje se otvoren i takmičarski meč, često su takve utakmice ovih rivala na "Sent Džejmsisu", oba tima bi trebala igrati u veoma jakim sastavima i zbog toga očekujemo da vidimo bar po jedan gol sa obe strane.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,53)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
12. 01. 2026. u 07:00
JUČE SMO POGODILI KVOTU 20+ NA POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
12. 01. 2026. u 06:46 >> 11:29
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za ponedeljak
12. 01. 2026. u 07:51
LjUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!
Srbija i Španija igraju veliki derbi 2. kola Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026 čiji je domaćin Beograd, ali pred taj meč još se ne smiruju strasti od onoga što se desilo na debiju "delfina" na ovom šampionatu, kada su igrali protiv Holandije.
12. 01. 2026. u 16:50
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
ODUŠEVILA RUSIJU: Ukrajinka posle finala javno ponizila Arinu, a kada su se reflektori ugasili Sabalenka je uradila - ovo
ARINA Sabalenka ne samo da je odbranila titulu na VTA turniru u Brizbejnu, već je tom prilikom beloruska teniserka oduševila i svoju zemlju, ali i Rusiju - sa čijim teniserkama i ona nastupa bez državnih obeležja otkako je počeo rat u Ukrajini, odnosno "Specijalna vojna operacija", kako to Ruska Federacija zove.
12. 01. 2026. u 16:25
Komentari (0)