BIĆE GOLOVA NA "SENT DŽEJMSISU": NJukasl mora napasti "građane" ako misli da se ponovo nađe u finalu

NjUKASL i Mančester siti ukrstiće koplja večeras na "Sent Džejmsis parku" u prvom meču polufinala EFL kupa. Ovo je obračun aktuelnog osvajača i kluba koji želi da vrati trofej u svoje vitrine posle nekoliko godina pauze, tako da bi trebali gledati sjajan polufinalni dvomeč.

FOTO: Tanjug/AP/Owen Humphreys

Svrake su prošle sezone ispisale istoriju osvajanjem prvog velikog trofeja posle čak 70 godina, a put ka odbrani titule bio je prilično siguran i ove sezone.

Pobede nad Bradfordom, Totenhemom i Fulamom donele su Njukaslu novo polufinale, a ekipa Edija Haua u ovaj meč ulazi u odličnom ritmu, bez poraza na domaćem terenu na poslednjih 13 utakmica u svim takmičenjima.

Poseban optimizam kod domaćih navijača donosi i činjenica da Njukasl u poslednje vreme ume da parira Sitiju na svom stadionu, kao i da je dobio poslednja dva međusobna duela u EFL kupu.

Napadačka forma Harvija Barnsa, uz podršku Gordona, Voltemadea i Vise, daje "svrakama" nadu da mogu do rezultata koji bi im olakšao revanš na "Etihadu" koji se igra četvrtog februara.

S druge strane, Mančester siti stiže na sever Engleske u veoma dobroj seriji od 12 mečeva bez poraza, ali i sa željom da prekine nešto slabije rezultate u ovom takmičenju poslednjih sezona.

Gvardiolina ekipa je konačno stigla do polufinala i jasno je da "građani“ žele pozitivan rezultat pred revanš, pogotovo jer su u novembru poraženi na istom mestu u Premijer ligi.

Iako nisu poraženi, gosti poslednjih par mečeva u ligi nisu odigrali na prepoznatljivom nivou, remizirali su sa Čelsijem i Brajtonom pred svojim naviajčima i orni su da pobedom okončaju taj niz.

Iako će Siti biti oslabljen brojnim izostancima u odbrani, ofanzivni potencijal sa Halandom, Fodenom i Dokuom garantuje opasnost po gol domaćih.

Očekuje se otvoren i takmičarski meč, često su takve utakmice ovih rivala na "Sent Džejmsisu", oba tima bi trebala igrati u veoma jakim sastavima i zbog toga očekujemo da vidimo bar po jedan gol sa obe strane.

