BLOKADERI HOĆE DA LIKVIDIRAJU VUČIĆA JER IM NE PREDAJE VLAST BEZ IZBORA: Vučević: Ne libi se Bešlin da uzme pare, dobio je 300.000 evra

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naveo je gostujući na b92 televiziji da blokaderi žele vlast bez izlaska na izbore i da ne računaju na građane Srbije.

Foto: Printscreen

Vučević je prokomentarisao i nedavni snimak iz Splita na kom se vidi omladina koja se veseli uz pesme u kojima se veliča ubijanje Srba.

- Ne mogu i dalje da shvatim zašto se mi čudimo tim tonovima iz Hrvatske. Imali ste Velebitski ustanak, ubili su nam viteškog kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića. On je prva žrtva nacizma i fašizma. I dalje slušate o Titu, a ne o kralju. Kralj je bio sa svojom vojskom i preko Prokletija, bio je pravi kralj. To je čovek koji je vodio narod i državu kroz najteže trenutke. Prestanimo da se čudimo da je želja za NDH kod njih sporadična. Mi smo ubedljivo najviše stradalni narod u Jasenovcu. Onda dolazimo do toga da se deo našeg naroda, korpus blokadera, koji podržavaju ovako nešto, i da je jedna pevačica veći idol od patrijarha. To je duboko poražavajuće - naveo je Vučević.

-Videli ste kod blokadera da su neki raspravljali da li da čestitaju Dan Republike Srpske. Skočili su studenti blokaderi iz Novog Pazara, iz Novog Sada. Možete li da zamislite na šta bi država ličila kada bi je oni vodili. Ponosan sam što nisam deo te politike. U suštini da uništimo državu, pa ćemo svi procvetati. Ovo nije napad na partiju, već na državu. Ruše Vučića da bi srušili državu. Ako je pukao crep na krovu, pa nećemo spaliti kuću. A nas uče da zapalimo sopstvenu državu, jer se desila nesreća. A kako se to ne dešava u Švajcarskoj, Portugalu? Posle požara u Kran Montani niko nije izašao i rekao da su ubice, posle pada žičare u Portugalu niko nije rekao da su ubice. Zloupotrebljavaju ih i varaju, a najviše ovi koji misle da su srpske patriote. Oni srljaju da sruše Srbiju, ne da vrate Kosovo i Metohiju u Srbiju, govorim po punom jurisdikcijom- istakao je Vučević.

Bitno je istaći, kako je naveo Vučević, da za blokadere izbori nisu put kojim građani odlučuju kome daju poverenje da vodi državu ili grad, već kao okidač za novo nasilje.

- Oni hoće da likvidiraju Vučića, zato što im ne predaje vlast bez izbora. Oni već unapred znaju da je izborni rezultat takav i takav. Pod dva, građani Srbije niste dovoljno zreli, nego stranci moraju da dođu da kažu ko upravlja državom. Kako vam to „lepo“ kaže da dođe impuls spolja. Time je ponizio sve glasače u Srbiji. Pod tri, ne računaju na građane Srbije. Ko sve ovo govori? Teški separatista u Vojvodini, čovek koji je napisao apel 88 podrške Đukanoviću. Na tvrdo separatističkim vojvođanskim pozicijama koji živi da je odvoji od matice. Ja sam neko ko se ceo život bori protiv separatista. To mi je porodični legat. Taj čovek se ne gadi da primi pare iz Beograda, u našem vakatu je dobio 300.000 evra od Ministarstva nauke Vlade Srbije. Znao je Milivoj Bešlin da uzme pare. Gostuje kod bivšeg radikala na televiziji. Zato je ovo pitanje istorijske zrelosti naroda Srbije - naveo je Vučević.