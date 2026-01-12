PRIVEDEN SRĐAN K. IZ BEČMENA ZBOG SUMNJIVE SMRTI PRIJATELJA: Telo Predraga Živkovića puno podliva i modrica

PRIPADNICI beogradske policije uhapsili su juče Srđana K. (40) iz surčinskog naselja Bečmen, kako bi se detaljno istražila smrt njegovog prijatelja Predraga Živkovića (42), koji je pod sumnjivim okolnstima preminuo dok mu je bio u gostima.

Foto: Novosti

Postoje sumnje da je reč o zločinu, pa je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kostiću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Živkovićevo telo prebačeno je na Institut za sudsku medicinu, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Protiv Srđana K. je, za sada, pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio ubistvo. Obdukcija tela, međutim, tek će da odgonetne na koji način je žrtva umrla, odnosno da li je reč o nasilju, narkoticima ili nečem trećem.

Osumnjičeni je jutros oko 8.30 pozvo policiju i Hitnu pomoć, uz objašnjenje da njegov prijatelj ne diše. Po dolasku u kuću u Bečmenu lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Na telu su, međutim, bili vidljivi podlivi i modrice, pa je obaveštena i uviđajna ekipa beogradske policije, koja je ubrzo stigla u Dobanovačku ulicu.

Uviđaj, kome je prisustvovao i dežurni tužilac, trajao je nekoliko sati. U međuvremenu u policijsku stanicu je odveden i Srđan K. kako bi dao izjavu. Nešto je u njegovoj "priči" izazvalo sumnju kod istražnih organa, pa mu je po nalogu Višeg javnog tužioca, odnosno njegovog zamenika, određeno dvodnevno zadržavanje, koje ističe prekosutra.

Očekuje se da prvi nalazi obdukcije budu gotovi do isteka tog vremena, kako bi se definitivno odlučilo koje krivično delo će mu biti stavljeno na teret, odnosno da li će ostati sumnja da je počinio ubistvo.

Prema nezvančnim saznanjima Živković, koji je, takođe, iz Bečmena, došao je kod osumnjičenog, koji živi sa teško bolesnim ocem u Dobanovačkoj ulici, sinoć oko 20 sati. Kako je kasnije ispričao, njegov drug je već bio pijan, ali su nastavili i dalje da konzumiraju alkohol. U jednom trenutku su obojica zaspala. Kada se jutros probudio, kako je, navodno, ispričao osumnjičeni, Živković nije davao znake života.

- Ne znamo šta se desilo, ali smo videli Hitnu pomoć i policiju i tada smo saznali da je Predrag umro - pričaju komšije u Bečmenu. - Njih dvojica su se družila, stalno su bili zajedno, sinoć su se zapili i ko zna šta se desilo.

Meštani ovog dela Surčina pričaju i da dobro poznaju obojicu muškarca, kao i da je jedan od ranije poznat policiji, da je hapšen i osuđivan. Šta se dogodilo kobne noći i detalji Živkovićeve smrti mogli bi da budu poznati već sutra.

U poslednje vreme se propio

PREMA nezvaničnim informacijama, Srđan K. je od ranije evidentiran kao osoba koja konzumira nedozvoljene supstance. Žitelja ovog dela Bečmena, u kom živi osumnjičeni, navode da on nikada ništa nije radio, da je sklon raznim prekršajima, kao i da je određeno vreme proveo iza rešetaka.

Navodno, Predrag Živković je bio sušta suprotnost. Komšije pričaju da je bio vredan, da se nije libio bilo kakvog poštenog posla kako bi mogao da zaradi za život, ali i ističu da se u poslednje vreme propio i krenuo da se intenzivnije druži sa sada osumnjičenim za njegovu smrt.