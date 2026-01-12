Crna Gora

RUSKA SLUŽBA OBJAVILA: Patrijarh Vartolomej namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj CPC kako bi zadao udarac SPC

В.Н.

12. 01. 2026. u 13:08

PATRIJARH Vartolomej namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kako bi zadao udarac Srpskoj crkvi, saopštila je pres-služba Spoljno obaveštajne službe Rusije.

РУСКА СЛУЖБА ОБЈАВИЛА: Патријарх Вартоломеј намерава да додели аутокефалност непризнатој ЦПЦ како би задао ударац СПЦ

Novosti

„Agresivni apetiti 'carigradskog antihrista' nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik, njegovo verolomstvo se postepeno širi na zemlje Istočne Evrope. Da bi zadao udarac 'posebno jogunastoj’ Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj 'Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi'“, navodi se u saopštenju.

Prema SVR-u, crkveni krugovi primećuju da Vartolomej bukvalno cepa živo Telo Crkve.

„Čineći to, on sebe upoređuje sa lažnim prorocima pomenutim u Besedi na gori: 'Dolaze vam u ovčijoj koži, a iznutra su vuci proždrljivi. ... Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati'“, dodaje se u saopštenju.

London podržava suzbijanje ruskog pravoslavlja na Baltiku

U saopštenju se dodaje i da britanske obaveštajne agencije aktivno podržavaju napore carigradskog patrijarha da suzbije rusko pravoslavlje sa teritorije baltičkih zemalja.

„Oslanjajući se na ideološke saveznike u vidu lokalnih nacionalista i neonacista, on pokušava da otcepi Litvansku, Letonsku i Estonsku pravoslavnu crkvu od Moskovske patrijaršije namamivši njihove sveštenike i pastvu u marionetske verske strukture koje je veštački stvorio Carigrad“, naglašava se u saopštenju.

(Sputnjik)

