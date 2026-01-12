RUSKA SLUŽBA OBJAVILA: Patrijarh Vartolomej namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj CPC kako bi zadao udarac SPC
PATRIJARH Vartolomej namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kako bi zadao udarac Srpskoj crkvi, saopštila je pres-služba Spoljno obaveštajne službe Rusije.
„Agresivni apetiti 'carigradskog antihrista' nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik, njegovo verolomstvo se postepeno širi na zemlje Istočne Evrope. Da bi zadao udarac 'posebno jogunastoj’ Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj 'Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi'“, navodi se u saopštenju.
Prema SVR-u, crkveni krugovi primećuju da Vartolomej bukvalno cepa živo Telo Crkve.
London podržava suzbijanje ruskog pravoslavlja na Baltiku
U saopštenju se dodaje i da britanske obaveštajne agencije aktivno podržavaju napore carigradskog patrijarha da suzbije rusko pravoslavlje sa teritorije baltičkih zemalja.
„Oslanjajući se na ideološke saveznike u vidu lokalnih nacionalista i neonacista, on pokušava da otcepi Litvansku, Letonsku i Estonsku pravoslavnu crkvu od Moskovske patrijaršije namamivši njihove sveštenike i pastvu u marionetske verske strukture koje je veštački stvorio Carigrad“, naglašava se u saopštenju.
(Sputnjik)
