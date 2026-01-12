PRONAĐENO TELO ŽENE U PORODIČNOJ KUĆI: Dve osobe hitno prevezene u bolnicu - Evo šta im se desilo
U PORODIČNOJ kući u mestu Luka na području Zaprešića danas je pronađeno telo žene za koju se sumnja da je preminula usled trovanja ugljen-monoksidom, izvestila je zagrebačka Policijska uprava.
Prema saopštenju, dojava je primljena oko 10:55 časova. Dvojici članova porodice lekarska pomoć pružena je na mestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.
Policija sprovodi uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
(Indeks.hr)
