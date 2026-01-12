Region

PRONAĐENO TELO ŽENE U PORODIČNOJ KUĆI: Dve osobe hitno prevezene u bolnicu - Evo šta im se desilo

Ana Đokić

12. 01. 2026. u 17:44

U PORODIČNOJ kući u mestu Luka na području Zaprešića danas je pronađeno telo žene za koju se sumnja da je preminula usled trovanja ugljen-monoksidom, izvestila je zagrebačka Policijska uprava.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО ЖЕНЕ У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ: Две особе хитно превезене у болницу - Ево шта им се десило

Prema saopštenju, dojava je primljena oko 10:55 časova. Dvojici članova porodice lekarska pomoć pružena je na mestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Policija sprovodi uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

