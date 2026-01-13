DOBAR DAN ZA POSLOVE SA NEKRETNINAMA Astro savet za utorak, 13. januar: Evo na koje znake utiče trigon Meseca i Saturna
ASPEKTI Meseca, koji svaka dva i po dana menja znak, najviše utiču na naše raspoloženje, način na koji pokazujemo emocije, na odnos prema članovima porodice...
Mesec u Škorpiji danas obrazuje trigon sa Saturnom u Ribama, koji podstiče osećaj odgovornosti, vernost, opreznost, promišljenost, vezanost za roditelje. Ovaj aspekt pogoduje osobama koje se bave medicinom, lekarima, medicinskim sestrama, ali i trgovcima nekretninama, antikvitetima, kolekcionarima. Takođe, trigon između Meseca i Saturna, povoljno utiče na rešavanje pitanja u vezi sa nekretninama i nasledstvom.
Znaci koji će najviše osetiti uticaj ovog trigona su Škorpije, Ribe, Rakovi, Bikovi, Device i Jarčevi.
