Crna Gora

"KAŽNJEN SAM JER SAM STAO UZ SRBE U ZETI" Knežević i Dajković o jezivim udarima na sve Srbe u CG - "Čista demonstracija diskriminacije"

В.Н.

13. 01. 2026. u 07:41

GRADONAČELNIK Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i rešenje o suspenziji protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane. U pitanju je jasno proterivanje iz vlasti u Crnoj Gori svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo.

Foto: Privatna arhiva/N.Paraušić

Vest o pokretanju disciplinskog postupka i rešenju o suspenziji protiv Vladislava Dajkovića juče je napravila pravu buru. 

Postalo je očigledno da je u pitanju jasno proterivanje iz vlasti u Crnoj Gori svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo.

Sam Dajković rekao je da je kažnjen samo zato što je stao uz Srbe u Zeti, kao i uz svog saborca Milana Kneževića. 

- Mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz mjeru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, namještanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već isključivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda.

 - Drugim riječima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Milana Kneževića. Zbog toga danas plaćam cijenu. Ta cijena nije ništa drugo do nastavak progona srpskog naroda u Crnoj Gori – institucionalnog, političkog i svakog drugog - rekao je Dajković.

 - Odavno smatram da Srbima nije mjesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih trideset godina. Činjenica da se smjenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti.

O ovoj temi oglasio se i Milan Knežević. 

- Ovo što se desilo sa Vladislavom Dajkovićem, još jedan pokušaj i jedna demonstracija diskriminacije samo zato što je došao da podrži građane Zete koje je dan pre toga hapsilo 680 policajaca pod punom ratnom opremom, to najbolje govori o karakteru vlasti, zato sam bio u pravu kada sam saopštio da nema puno razlike između onoga što se desilo pre 30. avgusta i represivnog aparata za vreme Mila Đukanovića i nažalost represivnog aparata za vreme vlade Milojka Spajića - naveo je Knežević.

(Alo)

Tagovi
