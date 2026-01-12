Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA KORINTIJANS: Bivši igrač Arsenala potpisao sa brazilskim velikanom

Filip Milošević

12. 01. 2026. u 14:29

Dosadašnji fudbaler Bešiktaša Gabrijel Paulista potpisao je ugovor sa Korintijansom do kraja 2027. godine, saopštio je danas brazilski klub.

Foto: Profimedia

Paulista (35) je bio član Bešiktaša od juna 2024. godine. Brazilski fudbaler je za turski klub ukupno odigrao 45 utakmica.

Paulista je pre Bešiktaša igrao za Atletiko Madrid, Valensiju, Arsenal, Viljareal i Vitoriju.

Korintijans će 28. januara u prvom kolu brazilske Serije A dočekati Baiju.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala

