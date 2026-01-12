VELIKO POJAČANJE ZA KORINTIJANS: Bivši igrač Arsenala potpisao sa brazilskim velikanom
Dosadašnji fudbaler Bešiktaša Gabrijel Paulista potpisao je ugovor sa Korintijansom do kraja 2027. godine, saopštio je danas brazilski klub.
Paulista (35) je bio član Bešiktaša od juna 2024. godine. Brazilski fudbaler je za turski klub ukupno odigrao 45 utakmica.
Paulista je pre Bešiktaša igrao za Atletiko Madrid, Valensiju, Arsenal, Viljareal i Vitoriju.
Korintijans će 28. januara u prvom kolu brazilske Serije A dočekati Baiju.
