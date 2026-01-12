SA LUKAŠENKOM ŠALE NEMA: Venecuelanski scenario nemoguć u Belorusiji

MILIONSKI beloruski narod ne može da izda svog predsednika, zbog čega je ponavljanje venecuelanskog scenarija u Belorusiji isključeno, izjavio je državni sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandar Volfovič.

Govoreći 12. januara u programu nacionalne televizije „Prvi informativni“, general-potpukovnik Volfovič izneo je ocenu da je u Venecueli, nažalost, proradio faktor izdaje predsednika i aktuelne vlasti.

„Tako bezobzirno preleteti teritoriju tuđe države helikopterima, a da se ne ispali nijedan hitac upozorenja“, sa ogorčenjem je rekao Volfovič.

On je naglasio da je na teritoriji Belorusije takav razvoj događaja nedopustiv, „jer ljudi u uniformi nisu sposobni za izdaju“.

Državni sekretar je podsetio i da su u Belorusiji na zakonodavnom nivou usvojeni svi neophodni dokumenti koji regulišu delovanje državnih institucija u slučaju vanrednih situacija.

„Bez obzira na to da li je šef države na svom radnom mestu ili nije, Savet bezbednosti se sastaje, donosi odluke i upravljanje državom se ne prekida ni na minut“, objasnio je on mehanizam funkcionisanja sistema vlasti.

Prema njegovim rečima, stabilnost i upravljanje zemljom ne zavisi od jedne konkretne ličnosti.

„Za to postoje jasni algoritmi delovanja. Daj Bože da nikada ne budu potrebni, i uveren sam da neće, jer beloruski narod i naše snage bezbednosti imaju potpuno drugačiji mentalitet“, istakao je Volfovič.

Belorusi su, dodao je on, drugačije vaspitavani.

„Učili su nas da na drugačiji način volimo svoju otadžbinu i svoj narod“, zaključio je državni sekretar.

