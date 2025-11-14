DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD ČENEJA: Policajac sleteo sa puta
MUŠKARAC star 34 godine, poginuo je večeras u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Čeneja.
Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu, poziv su primili u 19.29 sati i lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt trideset četvorogodišnjeg muškarca.
Nesreća se dogodila, kada je iz još neutvrđenih razloga, na Međunarodnom putu BB, kod aerodroma, sleteo vozilom sa kolovoza.
Nije bilo kontakta sa drugim vozilom. Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće. Kako mediji pišu stradali je pripadnik policije.
