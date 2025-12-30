Hapšenja i istraga

ZADRŽANO OSAM UČESNIKA U SAOBRAĆAJU: U Leskovcu alkotestirana 634 vozača

Игор Митић
Igor Mitić

30. 12. 2025. u 12:50

Pripadnici policije u Leskovcu su, tokom vikenda, alkotestirali 634 vozača i zadržali osam osoba. Šest je bilo za volanom pod dejstvom alkohola, jedna pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a jedna je odbila da se podvrgne alkotestu.

foto: I.Mitić

Policija je u Leskovcu zaustavila vozača „opela“(37) koji je vozio sa 2,22 promila alkohola u organizmu, četiri vozača „golfa“(53),(51), (24) i (23) i vozača „sitroena“(35) koji su upravljali vozilima sa 1,99, 1,74, 1,71, 1,66 i 1,36 promila alkohola.

U Leskovcu je, takođe, iz saobraćaja isključen vozač „suzukija“(44) koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kao i vozač „fijata“(44) koji je odbio da se alkotestira. Protiv svih vozača policija će podneti odgovarajuće prekršajne prijave.

