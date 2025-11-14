TEŠKO POVREĐEN MUŠKARAC, SLETEO SA PUTA I UDARIO U DRVO: Saobraćajna nesreća jutros na putu Sombor-Čopoplja

MUŠKARAC star 41 godinu teško je povređen jutros u saobraćajnoj nesreći na putu od Sombora prema Čonoplji.

Foto: Unsplash

Kako nezvanično saznajemo, nesreća se na pomenutom putu dogodila oko sedam sati, kada je, iz još neutvrđenih razloga, četrdesetjednogodišnjak koji je upravljao „pežoom“ prešao u suprotnu kolovoznu traku, zatim je sleteo sa puta i udario drvo.

Pretpostavlja se da je vozač uzgubio kontrolu nad vozilo, a tačan uzrok utvrdiće se istragom. Teško povređeni je transportovan u somborsku bolnicu.