TEŠKO POVREĐEN MUŠKARAC, SLETEO SA PUTA I UDARIO U DRVO: Saobraćajna nesreća jutros na putu Sombor-Čopoplja
MUŠKARAC star 41 godinu teško je povređen jutros u saobraćajnoj nesreći na putu od Sombora prema Čonoplji.
Kako nezvanično saznajemo, nesreća se na pomenutom putu dogodila oko sedam sati, kada je, iz još neutvrđenih razloga, četrdesetjednogodišnjak koji je upravljao „pežoom“ prešao u suprotnu kolovoznu traku, zatim je sleteo sa puta i udario drvo.
Pretpostavlja se da je vozač uzgubio kontrolu nad vozilo, a tačan uzrok utvrdiće se istragom. Teško povređeni je transportovan u somborsku bolnicu.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)