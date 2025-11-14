PRONAĐENO TELO ŽENE U BLIZINI KONTEJNERA Jezive scene u Beogradu: Sumnja se da je u pitanju beskućnik

TELO ženske osobe pronađeno je juče oko podneva u zgradi u Beogradu, u neposrednoj blizini kontejnera.

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Policiju su pozvali građani koji su otkrili telo, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama, na telu žene nisu vidljive povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo koje je naredilo da se uradi obdukcija i utvrdi identitet žene.

Prema rečima komšije, radi se o ženi koja je, najverovatnije, bila beskućnik. Kako je rekao, često je dolazila noću i spavala u delu pored kontejnera, takozvanoj smećari. On tvrdi da žena ima oko 60 godina.

(Telegraf)