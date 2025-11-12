REZULTATI POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Voze brzo, pijano i drogirano

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 31.000 vozila i otkrili 19.300 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena od 8. do 11. novembra ove godine.

Foto: N. Skenderija, Profimedia

Najveći broj vozača, ukupno 11.610, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, dok su zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa kažnjena 2.173 vozača, odnosno putnika.

Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 856 vozača, od kojih je 140 zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u službenim prostorijama zadržana su i 44 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, dok će akcenat biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.