TEŠKA NESREĆA NA OBRENOVAČKOM PUTU: Automobil ulubljen i uništen - stvaraju se ogromne gužve
NA Obrenovačkom putu kod Bariča došlo je do udesa i stvara se velika gužva.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 17 časova učestvovala su tri vozila, jedan automobil je skroz ulubljen.
Povređeni su prebačeni u Urgentni centar.
Saobraćaj je trenutno veoma usporen, formira se velika gužva.
Kako se saznaje autobusi iz Obrenovca i za Obrenovac saobraćaju preko Male Moštanice.
(Blic)
BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma
Preporučujemo
HOROR U KOMŠILUKU! Fudbaler poginuo u strašnoj nesreći, nije mu bilo spasa
10. 11. 2025. u 10:35
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih u čeonom sudaru dva automobila
09. 11. 2025. u 19:42
MAJKA PREGAZILA ĆERKU (1) DOK JE IZLAZILA IZ GARAŽE: Dete bilo zarobljeno pod autom, nije bilo spasa - tragedija u Austriji
09. 11. 2025. u 18:01 >> 18:36
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)