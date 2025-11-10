Nesreće

TEŠKA NESREĆA NA OBRENOVAČKOM PUTU: Automobil ulubljen i uništen - stvaraju se ogromne gužve

Mina Izgarević

10. 11. 2025. u 17:20

NA Obrenovačkom putu kod Bariča došlo je do udesa i stvara se velika gužva.

ТЕШКА НЕСРЕЋА НА ОБРЕНОВАЧКОМ ПУТУ: Аутомобил улубљен и уништен - стварају се огромне гужве

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 17 časova učestvovala su tri vozila, jedan automobil je skroz ulubljen.

Povređeni su prebačeni u Urgentni centar.

Saobraćaj je trenutno veoma usporen, formira se velika gužva.

Kako se saznaje autobusi iz Obrenovca i za Obrenovac saobraćaju preko Male Moštanice.

(Blic)

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ROĐAKU TUKAO LOPATOM ZBOG KIŠNICE? Leskovčanin osumnjičen za pokušaj ubistva - otkriveno stanje povređene žene
Zločin

0 0

ROĐAKU TUKAO LOPATOM ZBOG KIŠNICE? Leskovčanin osumnjičen za pokušaj ubistva - otkriveno stanje povređene žene

LEKARI Univerzitetskog - kliničkog centra u Nišu uspeli su da se izbore za život C.B. (61) iz Guberevca, koju je 7.novembra lopatom, kako se sumnja, pokušao da ubije njen rođak i komšija iz ovog leskovačkog sela C.J. (69). Ona je nakon napada sa teškim i po život opasnim povredama prebačena prvo u opštu bolnicu u Leskovcu odakle je hitno transportovana u Niš zbog težine povreda.

10. 11. 2025. u 17:06

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)