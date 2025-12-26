POTPUNI KRAJ PRIGOŽINOVOG CARSTVA: Jedan od najvažnijih oslonaca Vagnerovaca zvanično prestao da postoji

JEDAN od najstarijih i najvažnijih poslovnih oslonaca poslovnog carstva osnivača privatne vojne kompanije Vagner i pokojnog Jevgenij Prigožin, zvanično je prestao da postoji, čime je dodatno potvrđeno da se nekada moćna imperija definitivno gasi.

Prema podacima Jedinstvenog državnog registra pravnih lica Ruske Federacije, ugašeno je preduzeće DOO „Kombinat ishrane“, registrovano još 2009. godine, o čemu je izvestio ruski medij RTVI. Ova kompanija bila je deo poslovne grupe „Konkord“ i imala je ključnu ulogu u snabdevanju državnih institucija hranom, uključujući i rusku vojsku. „Kombinat ishrane“ upravljao je mrežom velikih industrijskih fabrika-kuhinja, a njegovi proizvodni pogoni nalazili su se u Sankt Peterburgu, Vsevološkom okrugu Lenjingradske oblasti, kao i na teritoriji Nove Moskve.

Proces gašenja ove firme nije bio nagao, već se odvijao postepeno tokom više godina. Već tokom 2024. godine, kombinat smešten u naselju Janino kod Sankt Peterburga promenio je vlasnika i prešao u ruke RBE Group, koja posluje pod kontrolom biznismena Andrej Šokin. U aprilu 2025. godine mediji su preneli i da je veliki proizvodni kompleks u selu Klenovo, sa kapacitetom od oko 150 tona gotove hrane dnevno, prešao pod upravljanje grupe „Kijevska ploščad“, iza koje stoje God Nisanov i Zarah Ilijev.

Rasprodaja imovine i zatvaranje pogona započeti su nakon što je grupa „Konkord“ ostala bez izuzetno unosnih ugovora za snabdevanje ruske vojske hranom. Ti ugovori raskinuti su neposredno posle pobune Vagner grupa, koju je Prigožin organizovao tokom leta 2023. godine, što je dovelo do njegovog naglog političkog i poslovnog sloma.

Zanimljivo je da je u godišnjem izveštaju DOO „Kombinat ishrane“, objavljenom u aprilu 2025. godine, navedeno kako kompanija ne planira prekid rada niti reorganizaciju u narednih 12 meseci. U istom dokumentu isticano je da preduzeće namerava da se „učvrsti u novim pravcima ekonomske delatnosti“. Uprkos tim najavama, proces likvidacije je nastavljen, a formalna odluka o gašenju kompanije sprovedena je 3. septembra 2025. godine.

Podaci iz baze Spark pokazuju da je neto aktiva „Kombinata ishrane“ krajem 2024. godine iznosila oko 1,7 milijardi rubalja. Ovaj podatak jasno ukazuje da likvidacija nije bila rezultat trenutnog finansijskog kraha, već posledica političkih i poslovnih odluka donetih na znatno višem nivou.

Istovremeno, sama grupa „Konkord“, koja obuhvata kompanije „Konkord menadžment i konsalting“ i „Konkord ketering“, formalno i dalje postoji. Prema ranijim informacijama, ove firme su nakon smrti Jevgenija Prigožina prešle pod kontrolu njegovog sina Pavel Prigožin.

Međutim, finansijski pokazatelji ne daju mnogo razloga za optimizam. Prema rezultatima poslovanja za 2024. godinu, „Konkord menadžment i konsalting“ zabeležio je neto dobit od 37,3 miliona rubalja, ali je istovremeno neto aktiva kompanije pala u minus od gotovo 318 miliona rubalja. Takvi pokazatelji ukazuju na ozbiljnu finansijsku nestabilnost i ograničenu sposobnost kompanije da izdrži eventualne nove potrese, što dodatno potvrđuje da se nekadašnja Prigožinova poslovna imperija nalazi u završnoj fazi raspada.

