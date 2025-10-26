FOTOGRAFIJA KOJA SLAMA SRCE: Ovo je porodica koju je pijani Nikola ubio na mestu (FOTO)
BOJAN Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov sin (9) poginuli su sinoć na Novom Beogradu kada se u njih zakucao Nikola Đ. (24).
Oni su na zeleno svetlo skretali u raskrsnici, kada je pijan i u punoj brzini kroz crveno svetlo proleteo Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, i ubio ih na mestu.
Kako se može videti na slikama, bili su srećna porodica koju je Nikola ugasio u trenu.
''Bojan Ž., pripadnik saobraćajne policije i vođa sektora sa Juga. Čovek bez mrlje u karijeri, borac, domaćin. Počivaj u miru, neka ti je laka zemlja,'' napisali su Bojanovi prijatelji na društvenim mrežama.
Ljudi koji su bili svedoci jezive nesreću odmah su pritrčali u pomoć.
- Silovito su se sudarili. Iz ''hjundaija'' nije dopirao nijedan glas, ništa... Kada smo se približili videli smo da je vozaču iskočio erbeg i da se ne pomera, dok je suvozaču glava bila unazad ka zadnjem sedištu. Nismo znali da su imali dete u kolima, jer ga nismo videli, a kada je došla policija i Hitna pomoć saznali smo da je dete od siline sa zadnjeg sedišta bukvalno upalo u gepek - ispričao je jedan od očevidaca za medije, prenosi Informer.
Na priloženom snimku pogledajte jezivi momenat nesreće:
