RUS SA KOMPANJONIMA VARAO BEOGRAĐANE, UZEO 200 HILJADA EVRA I DUKATE: Koristili lažne vesti o povredama najbližih
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Direkcije policije - Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su ruskog državljanina K. S. (60), zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu sa više za sada nepoznatih osoba izvršio više krivičnih dela prevara.
Kako se sumnja, više nepoznatih lica je dovelo u zabludu oštećene da su njihovi članovi porodice teško povređeni kao i da im je neophodna hitna medicinska intervencija, te su na taj način, održavajući ih u zabludi, naveli da osumnjičenom K. S. predaju novac u ukupnom iznosu od oko 200.000 evra i šest zlatnih dukata.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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