EVO ZBOG ČEGA JE UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Osumnjičen za dva krivična dela
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog sumnje da je u produženom trajanju izazivao paniku i nerede, kao i zbog sumnje na ometanje pravde.
Prema nezvaničnim saznanjima, Vučićević je osumnjičen ova krivična dela.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda u civilu. Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.
O njegovom hapšenju se oglasio i lider opozicije Aleksandar Vučić.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.
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