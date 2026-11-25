GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog sumnje da je u produženom trajanju izazivao paniku i nerede, kao i zbog sumnje na ometanje pravde.

Foto: Printskrin TV INformer

Prema nezvaničnim saznanjima, Vučićević je osumnjičen ova krivična dela.

Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda u civilu. Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.

O njegovom hapšenju se oglasio i lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.