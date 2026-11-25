POČETAK današnje sednice Skupštine Srbije obeležilo je negodovanje poslanika SNS-a u čemu je predanjačila Ana Brnabić koja je čak u jednom trenutku došla do Aleksandra Čupića sa zahtevom da se iz galerije parlamenta izbaci Mateja Nikolić koji je, kako tvrdi, vređao na društvenim mrežama Lidiju Vukićević i Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

Čupić je dao reč Brnabić koja je potom krenula sa oštrom retorikom.

- Da vam kažem, još jednom vam kažem, vi ste ovde predsednik svih narodnih poslanika, i rekli ste, obećali ste, pred svim građanima Republike Srbije, da ćete čuvati dostojanstvo svih narodnih poslanika. Mateja Nikolić, koga ste pozvali i koji je danas na galeriji, je napisao na svom X nalogu: "SNS čačanka, Lidija Vukićević, okupana je jogurtom na stepeništu ispred Narodne skupštine". Kako da se oseća narodna poslanica Lidija Vukićević kada ima takvog čoveka na galeriji, koji je valjda došao ovde da poštuje ovaj dom - poručila je Brnabić.

Potom je navela šta je Nikolić, kako kaže, pisao za Aleksandra Vučića, šefa poslaničkog kluba naprednjaka.

- Za šefa naše poslaničke grupe Aleksandra Vučića je napisao "jedan čovek nikad sreće nema", je li to mi treba da trpimo? Da vas pitam, kako da se oseća Vukašin Vučićević, za koga za čijeg oca je na svom X nalogu napisao "stavi ruzmarin ispod jastuka da ti večno miriše"? Kako da se osećaju naši narodni poslanici, kako da se osećaju naši narodni poslanici kada je na svom X nalogu napisao "u Nišu se izlila kanalizacija od ćacija"? Da li ste vi uopšte normalni? Da li ste vi uopšte normalni? Šta radi to od ovog doma? Upozoravam vas i koga vi pozivate ovde? I mi nemamo, mi nećemo da trpimo ovo - navela je Brnabić.

Čupić ju je nekoliko puta upozorio da ne viče, ali je Brnabić nastavila.

- Vi nemate pravo da gazite po našem ljudskom dostojanstvu. Napravite pauzu, izbacite Matiju Nikolića odavde, pa da nastavimo da radi ova skupština. Očigledno, službe bezbednosti ne proveravaju društvene mreže - poručila je Brnabić koja je u jednom trenutku došla do Čupića.

Čupić: Ja neću nikoga izbacivati

Predsednik parlamenta je potom uzeo reč.

- Dakle, mi ovde imamo službe bezbednosti. Molim vas, dakle, ja neću nikoga ni izbacivati, niti sam bilo koga bezbednosno proveravao. Ako bezbednosne službe procene da postoji bezbednosni rizik, one će ga izbaciti. I ja moram ponovo da vam izreknem opomenu: opet govorite bez date reči, ustajete sa mesta. Proglašavam pauzu od pet minuta. Želim da dobijem dokaze o tvrdnjama narodne poslanice Ane Brnabić - rekao je Čupić.

Podsećanja radi, Brnabić je i prošle nedelje na sličan način protestovala kod Čupića kada je predsednik parlamenta prvi put dobio opomenu.

Ovo se desilo neposredno pre nego što je grupa poslanika ”Srbija pobeđuje” napustila Skupštinu.