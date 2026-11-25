Biće u centru pažnje u četvrtak, u glavnom gradu Srbije

Foto: Instagram/arjola_shehu

Predstojeći žreb grupa za Evropsko prvenstvo U 21, koji se održava u četvrtak u Beogradu, imaće i jedno zanimljivo televizijsko lice iz Albanije. Arjola Šehu biće jedna od voditeljki ceremonije, a društvo na sceni praviće joj srpsko-australijski voditelj, novinar i glumac Stefan Popović, poznat domaćoj publici po radu na Radio-televiziji Srbije i vođenju velikih zabavnih i sportskih programa.

Međutim, Arjola nije samo još jedna voditeljka angažovana za međunarodni događaj. Iza njenog televizijskog osmeha krije se priča koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju u Albaniji, a posebno se izdvaja događaj iz Prištine, kada se našla u situaciji koju nije mogla da zaboravi.

Sve se dogodilo 2018. godine, gde je bila gošća televizijskog programa. Nakon završetka emisije, u društvu prijateljice i koleginice Evi Reći, krenula je ka taksiju. Tada je primetila da ih prati nepoznati muškarac.

Ono što je u početku delovalo kao neprijatna situacija ubrzo je preraslo u ozbiljan strah. Muškarac ih je pratio, a u jednom trenutku počeo je da gestikulira kao da poseže za oružjem koje nosi iza leđa. Potom je od Arjole tražio da pođe sa njim.

Voditeljka je kasnije, gostujući u emisiji „S'e Luan Topi“ na albanskoj televiziji Top Čenel, ispričala detalje ovog događaja. Ispostavilo se da je muškarac napravio neverovatnu zabunu – Arjolu je pomešao sa svojom verenicom, koja je takođe bila poznata ličnost u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Tako se situacija koja je u jednom trenutku delovala veoma opasno završila nesvakidašnjim objašnjenjem. Ipak, činjenica da je bila praćena i da je muškarac pokazivao da ima oružje ostala je jedno od najneprijatnijih iskustava o kojima je javno govorila.

Ali to nije jedini put da se ime ove televizijske voditeljke našlo u centru pažnje albanskih medija.

Veliku pažnju izazvala je 2018. i priča o njenoj navodnoj zaradi od čak 100.000 evra godišnje. Sve je počelo tokom gostovanja u emisiji „Thumb“, gde se Arjola našalila na račun sopstvene plate. Njena izjava ubrzo je preneta kao ozbiljna informacija, pa je voditeljka morala da reaguje i objasni da je reč o šali, a ne o stvarnom iznosu koji zarađuje.

Ni tu nije bio kraj medijskim naslovima. Godinu dana kasnije, tokom jednog televizijskog gostovanja, našla se u centru pažnje zbog odgovora na pitanje da li je spavala sa nekim poznatim Albancima. Kroz smeh je odgovorila da nije sa jednim, već sa dvojicom, što je izazvalo brojne reakcije. Kasnije je objasnila da je reč o šali i da je snimak montiran tako da je njena izjava mogla da bude pogrešno protumačena.

Ipak, iza ovih viralnih epizoda nalazi se ozbiljna televizijska karijera.

Arjola je prve korake napravila na televiziji Mad TV, gde je dobila priliku da radi u zabavnom programu i emisijama posvećenim poznatim ličnostima. Vremenom je postala prepoznatljivo lice albanske televizije, a posebno se izdvojila kroz emisiju „Life Stories“, u kojoj je razgovarala sa ličnostima iz sveta umetnosti, kulture i javnog života.

Vodila je i format „Tek Unë“, u kojem je ugostila brojne poznate ličnosti, među kojima i albanskog premijera Edija Ramu. Taj razgovor izdvajala je kao jedan od najznačajnijih u svojoj karijeri.

Kasnije je prešla na televiziju Klan, gde je vodila emisiju „Kush vjen për drekë“, zabavni format u kojem su poznate ličnosti dolazile u studio, pripremale hranu i razgovarale sa voditeljkom. Zanimljivo je da je i sama priznala da kuvanje nije njena jača strana, što je često stvaralo komične situacije pred kamerama.

Šehu je govorila i o tome da je perfekcionista, da teško prihvata sopstvene greške i da u profesionalnom radu ne želi da pravi kompromise. U jednom od intervjua osvrnula se i na svoje iskustvo u modelingu, otkrivši da je odbijala pojedine angažmane jer nije želela da se pojavljuje u donjem vešu ili kupaćem kostimu. Iako joj je zbog takvog stava bilo poručivano da ne može da bude model, isticala je da modeling nikada nije bio njen primarni cilj.

Sada je pred njom novi međunarodni izazov. Arjola već ima iskustvo sa velikim sportskim događajima, pošto je u martu 2025. vodila žreb završnog turnira Evropskog prvenstva za fudbalere do 17 godina u Tirani.