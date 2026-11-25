Legenda Crvene zvezde mogla bi da se preseli na afrički kontinent.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ponovo je Dejan Stanković (48) postao aktuelan. Srpski stručnjak se povukao iz javnosti posle onog turbulentnog odlaska sa klupe Crvene zvezde još sredinom avgusta, nakon eliminacije od Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Međutim, sada se uveliko spekuliše da je na pragu novog angažmana i to veoma zanimljivog.

Naime, mediji u Egiptu prenose da je proslavljeni as kandidat da sedne na klupu Al Ahlija. Čelnici kluba iz Kaira su prekinuli saradnju sa dosadašnjim šefom struke Huseinom Amutom i to posle poraza u domaćem prvenstvu od Piramidisa na svom terenu (0:2), zbog čega im što pre treba adekvatna zamena.

Nekadašnji vezista Lacija i Intera iskočio je u prvi plan, s obzirom da je slobodan na tržištu i ima značajno trenersko iskustvo. Portal "Kora1two" navodi da je uprava Al Ahlija već uspostavila direktan kontakt sa Dekijevim agentom i da su pregovori uveliko u toku. Videćemo da li će se na kraju uspešno i završiti, odnosno da li popularni "crveni đavoli" mogu da isprate uslove koje ima bivši kapiten naše reprezentacije.

Nema sumnje da bi za njega odlazak na "crni kontinent" predstavljao potpuno novi izazov. Pogotovo jer ga zove velikan, s obzirom da ovaj klub ima čak 125 osvojenih trofeja, od čega čak 45 titula prvaka države i rekordnih 12 trofeja Afričke lige šampiona. Trenutno se ekipa, posle devet odigranih kola, nalazi na trećem mestu tamošnje Premijer lige.

Podsetimo, Stanković je, pored dva mandata na klupi crveno-belih, u karijeri vodio još Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve. Najviše uspeha imao je na "Marakani", gde je osvojio sedam trofeja, dok ima i jednu titulu iz Mađarske.