Vraća se Dejan Stanković! Čuveni as je na pragu zanimljivog angažmana
Legenda Crvene zvezde mogla bi da se preseli na afrički kontinent.
Ponovo je Dejan Stanković (48) postao aktuelan. Srpski stručnjak se povukao iz javnosti posle onog turbulentnog odlaska sa klupe Crvene zvezde još sredinom avgusta, nakon eliminacije od Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Međutim, sada se uveliko spekuliše da je na pragu novog angažmana i to veoma zanimljivog.
Naime, mediji u Egiptu prenose da je proslavljeni as kandidat da sedne na klupu Al Ahlija. Čelnici kluba iz Kaira su prekinuli saradnju sa dosadašnjim šefom struke Huseinom Amutom i to posle poraza u domaćem prvenstvu od Piramidisa na svom terenu (0:2), zbog čega im što pre treba adekvatna zamena.
Nekadašnji vezista Lacija i Intera iskočio je u prvi plan, s obzirom da je slobodan na tržištu i ima značajno trenersko iskustvo. Portal "Kora1two" navodi da je uprava Al Ahlija već uspostavila direktan kontakt sa Dekijevim agentom i da su pregovori uveliko u toku. Videćemo da li će se na kraju uspešno i završiti, odnosno da li popularni "crveni đavoli" mogu da isprate uslove koje ima bivši kapiten naše reprezentacije.
Nema sumnje da bi za njega odlazak na "crni kontinent" predstavljao potpuno novi izazov. Pogotovo jer ga zove velikan, s obzirom da ovaj klub ima čak 125 osvojenih trofeja, od čega čak 45 titula prvaka države i rekordnih 12 trofeja Afričke lige šampiona. Trenutno se ekipa, posle devet odigranih kola, nalazi na trećem mestu tamošnje Premijer lige.
Podsetimo, Stanković je, pored dva mandata na klupi crveno-belih, u karijeri vodio još Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve. Najviše uspeha imao je na "Marakani", gde je osvojio sedam trofeja, dok ima i jednu titulu iz Mađarske.
Preporučujemo
Muk u FSS! Zbog ove četvorice ljudi propao plan da kazne Dejana Stankovića!
21. 10. 2026. u 09:08
Haos u komšiluku zbog Zvezdinih legendi, a onda razočarenje
21. 09. 2026. u 11:04
Dejan Stanković se seli u komšiluk: Na korak je od novog kluba i juriće titulu
20. 09. 2026. u 20:14
Zvezda se hitno oglasila: Sve zbog Dejana Stankovića!
11. 09. 2026. u 17:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.
24. 11. 2026. u 15:50
Komentari (0)