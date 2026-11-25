SVAĐA u saobraćaju u Beogradu jutros je eskalirala u napad nožem, u kojem je jedan muškarac povređen. Napadač je nakon incidenta pobegao, a policija je pokrenula potragu za njim.

FOTO: Lj.P.

U KBC Zvezdara jutros oko 6.45 sati dovezen je povređeni muškarac.

Kako saznaje Tanjug on tvrdi da ga je nakon svađe u saobraćaju muškarac ubo nožem.

Policija traga za napadačem i automobilom.

Mediji su objavili da je nakon što je došlo do svađe, nepoznata osoba ubola drugog muškarca nožem u ruku i oko, a potom pobegla sa lica mesta.

Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3.

(Tanjug)

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