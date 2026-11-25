KRVAVI OBRAČUN U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU: Muškarac izboden nožem, policija pokrenula akciju "Vihor 3"
SVAĐA u saobraćaju u Beogradu jutros je eskalirala u napad nožem, u kojem je jedan muškarac povređen. Napadač je nakon incidenta pobegao, a policija je pokrenula potragu za njim.
U KBC Zvezdara jutros oko 6.45 sati dovezen je povređeni muškarac.
Kako saznaje Tanjug on tvrdi da ga je nakon svađe u saobraćaju muškarac ubo nožem.
Policija traga za napadačem i automobilom.
Mediji su objavili da je nakon što je došlo do svađe, nepoznata osoba ubola drugog muškarca nožem u ruku i oko, a potom pobegla sa lica mesta.
Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3.
(Tanjug)
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