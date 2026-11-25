Rijera poveo 21 igrača Zvezde u Belgiju, nema Elšnika, Dijenga...
I suspendovanog Kataija
Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera poveo je 21 igrača na gostovanje Gentu, u utakmici četvrtog kola Lige konferencije.
Susret između Genta i beogradskih crveno-belih biće odigran u četvrtak od 21 sat.
Na spisku putnika nalaze se: Mateus, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Mahmudu Bađo, Abu Fani, Tomas Handel, Je Gon Kim, Vasilije Kostov, Mo Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Vladimir Lučić i Marko Arnautović.
Podsetimo, Aleksandar Katai se ne nalazi na spisku zbog crvenog kartona protiv Inter Eskaldesa, dok su Timi Maks Elšnik i Bamba Dijeng povređeni.
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