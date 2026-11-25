Pominje se kao zamena za povređenog Kejna

FOTO: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Napadač LASK-a i reprezentativac Austrije srpskog porekla, Saša Kalajdžić, našao se u centru pažnje nemačke fudbalske javnosti, pošto je pomenut kao potencijalno rešenje za Bajern iz Minhena, koji je ostao bez svog najboljeg strelca Harija Kejna. Ipak, odgovor visokog golgetera na priče o mogućem odlasku u redove bavarskog giganta bio je prilično neočekivan.

Naime, nekadašnji nemački reprezentativac Didi Hamann i fudbalski stručnjak Marko Stanković govorili su o mogućim pojačanjima Bajerna tokom zimskog prelaznog roka, a upravo je Kalajdžićevo ime isplivalo kao zanimljiva opcija.

Razlog je povreda Harija Kejna, koji će zbog rupture sindezmoze skočnog zgloba levog stopala odsustvovati nekoliko meseci. Zbog toga bi čelnici minhenskog kluba mogli da potraže dodatno rešenje u napadu.

- Kao rezervni napadač, meni bi zaista pao na pamet Saša Kalajdžić - poručio je Stanković u podkastu „Haman i Stanković – Fudbalski podkast“.

Sa njim se složio i Hamann, koji smatra da bi austrijski reprezentativac mogao da bude interesantan Bajernu.

- Mogu da zamislim da su zainteresovani - rekao je nekadašnji fudbaler minhenskog kluba.

Hamann je posebno istakao fizičke karakteristike napadača LASK-a, njegovu visinu i sposobnost da donese drugačiju dimenziju igri. Smatra da bi Kalajdžić mogao da bude koristan i nakon Kejnovog povratka, čak i ukoliko bi morao da prihvati ulogu rezerviste.

Međutim, kada su ga posle poraza LASK-a od Bode Glimta (0:1) u Ligi šampiona upitali za mogućnost prelaska u Bajern, 29-godišnjak nije pokazao preterano interesovanje.

- Naravno da mi imponuje. Ali me ne zanima - glasio je njegov odgovor.

Kalajdžić je dodao da je tokom karijere već mnogo puta povezivan sa različitim klubovima, ali da trenutno razmišlja isključivo o obavezama u dresu LASK-a.

- Sada me zanima samo utakmica koju sam upravo odigrao sa LASK-om. Ostalo mi je zbog toga potpuno nebitno - poručio je austrijski napadač.

Tako je Kalajdžić, barem za sada, stavio tačku na spekulacije o mogućem odlasku u Minhen. Važno je naglasiti da nema potvrde da je Bajern zaista poslao ponudu ili zvanično započeo pregovore sa LASK-om – ideja je potekla od dvojice televizijskih stručnjaka.