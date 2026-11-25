DETALJI NAPADA NA KUĆU DIREKTORA PRO TENTA: Napadač bacio eksplozivnu napravu, pa pobegao
RANO jutros bačena je bomba na kuću direktora kompanije "Pro Tent", u Obrenovcu.
Za sada nepoznati napadač bacio je eksplozivnu napravu na prednji deo porodične kuće, odnosno na garažu.
Tom prilikom je oštećen deo zida i popucala su stakla na prozorima.
Na sreću, u eksploziji nije bilo povređenih.
Na lice mesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj, kontradiverziona jedinica, kao i vatrogasci, koji su ugasili požar.
(Telegraf)
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