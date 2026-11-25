RANO jutros bačena je bomba na kuću direktora kompanije "Pro Tent", u Obrenovcu.

Foto: MUP

Za sada nepoznati napadač bacio je eksplozivnu napravu na prednji deo porodične kuće, odnosno na garažu.

Tom prilikom je oštećen deo zida i popucala su stakla na prozorima.

Na sreću, u eksploziji nije bilo povređenih.

Na lice mesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj, kontradiverziona jedinica, kao i vatrogasci, koji su ugasili požar.

(Telegraf)