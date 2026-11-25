"PREDSTAVNICI STUDENTSKE LISTE HOĆE DA UKINU DEMOKRATIJU U NAŠOJ ZEMLJI!" Brnabić i Jovanov se obraćaju javnosti
POSLANICA "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić izjavila je da se u skupštini danas mogao videti, kako je rekla, potpuni teror, diktatura Studentske liste i brutalno ponižavanje svih građana Republike Srbije koji nisu glasali za Studentsku listu.
Ona je navela da ljudi iz Studentske liste misle da su bogovi koji su se udostojili da "siđu ovde među smrtnike" i da mogu da određuju ko je kriv.
- Ali ovo što smo danas mi kao narodni poslanici videli u Narodnoj skupštini, i ovo što smo primorani da trpimo u Narodnoj skupštini, to je opet novo dno. To je nešto što ponovo govori o tome da svi građani koji su glasali za neku drugu opciju, u ovom slučaju opciju, Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, da u ovom Narodnom domu ne samo da nemaju nikakva prava, ne samo da nemaju jednak status narodnog poslanika kao svi ostali narodni poslanici već da je za predsednika Narodne skupštine, Aleksandra Čupića, potpuno prirodno i normalno da narodni poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje" mogu da se vređaju na najgrublji mogući način", rekla je Brnabić.
Ona je dodala da on na to apsolutno ne reaguje.
- I to je još jedan dokaz prevare koji se zove "Studentska lista". I sve u vezi sa Studentskom listom je prevara. Sve. Sve što kažu oni - rekla je Brnabić.
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