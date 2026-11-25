ADVOKAT DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Nisam video ništa konkretno što bi opravdavalo njegovo lišenje slobode
ADVOKAT Dragana J. Vučićevića, Boris Bogdanović, rekao da je glavni urednik Informera dobro i da je dobrog držanja i da ništa nije izgubio od svoje rečitosti i morala.
- Saznali smo da mu je izrečena mera zadržavanja. Da, ja sam primio rešenje o zadržavanju do 48 sati. U tom roku mora da bude izveden pred javnog tužioca. Jedino što mogu da kažem jeste da u rešenju, kao advokat, nisam video ništa konkretno što bi opravdavalo njegovo lišenje slobode. Sve drugo ćemo saznati kada bude određeno njegovo prvo saslušanje, tada ćemo moći da se upoznamo sa krivičnom prijavom, sa time šta mu se konkretnije stavlja na teret, pošto ono što sam imao prilike da pročitam je sve veoma uopšteno i zato ne bih dalje komentarisao u ovom trenutku - rekao je Bogdanović.
Podsetimo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produzenom trajanju i krivično delo ometanje pravde.
Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na sašlusanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Vučićević je priveden jutros na 50 metara od te televizije.
Preporučujemo
UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Određen mu pritvor, oglasio se sin i advokat, okupili se građani ispred PU Voždovac
25. 11. 2026. u 10:05 >> 11:42
EVO ZBOG ČEGA JE UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Osumnjičen za dva krivična dela
25. 11. 2026. u 11:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)