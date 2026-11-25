ADVOKAT Dragana J. Vučićevića, Boris Bogdanović, rekao da je glavni urednik Informera dobro i da je dobrog držanja i da ništa nije izgubio od svoje rečitosti i morala.

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- Saznali smo da mu je izrečena mera zadržavanja. Da, ja sam primio rešenje o zadržavanju do 48 sati. U tom roku mora da bude izveden pred javnog tužioca. Jedino što mogu da kažem jeste da u rešenju, kao advokat, nisam video ništa konkretno što bi opravdavalo njegovo lišenje slobode. Sve drugo ćemo saznati kada bude određeno njegovo prvo saslušanje, tada ćemo moći da se upoznamo sa krivičnom prijavom, sa time šta mu se konkretnije stavlja na teret, pošto ono što sam imao prilike da pročitam je sve veoma uopšteno i zato ne bih dalje komentarisao u ovom trenutku - rekao je Bogdanović.

Podsetimo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produzenom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na sašlusanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Vučićević je priveden jutros na 50 metara od te televizije.