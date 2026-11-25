UŽAS!

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Fudbalsku javnost u Skandinaviji potresla je vest da je nekadašnji mladi reprezentativac Švedske Ken Fagerberg preminuo u 37. godini života.

Tužnu vest potvrdili su njegovi roditelji za švedski list „Geteborgs posten“. Prema navodima medija, bivši napadač je u ponedeljak pronađen mrtav u svom krevetu na Farskim Ostrvima, gde je živeo i radio kao trener nakon završetka igračke karijere. Tačan uzrok smrti za sada nije poznat.

Od prerano preminulog sina emotivnim rečima oprostio se njegov otac Goran Fagerberg.

– Bio je najljubazniji čovek na svetu i imao je srce od zlata – poručio je neutešni otac.

Fagerberg je važio za jednog od najtalentovanijih švedskih napadača svoje generacije i nastupao je za mladu reprezentaciju (U-21) svoje zemlje. ž

Tokom karijere igrao je u Švedskoj i Danskoj, gde je nosio dresove Midtjilanda, Horsensa i Viborga, pre nego što se preselio na Farska Ostrva.

Iako su mu stručnjaci predviđali veliku karijeru, sam je pre nekoliko godina iskreno priznao da ga je buran život van terena sprečio da ostvari puni potencijal.

