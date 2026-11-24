SRĐAN Mitrović (51), iz sela Zavidince kod Babušnice, optužen za ubistvo komšija Miroljuba Lepojića (69) i njegovog sina Miroslava (41), kao i ranjavanje drugog Miroljubovog sina Milovana i povređivanje njegove supruge Stane, danas je pred Višim sudom u Nišu negirao krivicu.

Foto: J. Cosin

On je u potpunosti promenio iskaz u odnosu na onaj koji je dao nakon hapšenja pred Višim javnim tužilaštvom u Pirotu, kada je priznao da je počinio zločin.

Iznoseći svoju odbranu, Mitrović je tvrdio da je, zapravo, pucao Milovan Lepojić, koji je, prema njegovim rečima, promašio njega, a pogodio svog oca i brata. Naveo je da je kobnog dana izašao da vrati ovce sa livade, kada je došlo do sukoba sa komšijama zbog njihove ispaše.

- Tog dana izašao sam da vratim ovce nazad sa svoje livade. Tada sam video Miroslava i rekao mu da prenese bratu da se skloni s puta, pošto je izašao da juri moje ovce i vratio ih nazad kada su krenule ka mojoj kući. Miroslav i Miroljub bili su na desetak metara od mene, a Milovan je prešao na drugu stranu puta. Miroslav je pitao šta treba da rešimo. U tom trenutku krenuli su na mene sa podignutim budacima u rukama, sa namerom da me napadnu - ispričao je Mitrović.

Ranije priznao zločin NA saslušanju pred tužilaštvom, nakon hapšenja, Mitrović je izneo potpuno drugačiju verziju događaja i priznao je ubistva. Tada je naveo i da je bio pod dejstvom alkohola, kao i da je na komšije bio revoltiran zbog njihovih navodnih pokušaja da mu oteraju ovce sa livade. Sa porodicom Lepojić, prema ranijem iskazu, bio je u sukobu oko dve godine.

On je potom tvrdio da je Milovan izvukao pištolj i počeo da puca iza njegovih leđa, dok je on bio okrenut prema Miroslavu i Miroljubu.

- Video sam da se Miroslav kreće unazad i pada, a njegov otac je pobegao. Zatim je Milovan pao u kanal, ja sam mu tada uzeo pištolj, u njemu je bio jedan metak, izbacio sam ga iz okvira, a pištolj sam bacio ispod jednog drveta. Milovan je uzeo budak i otišao kući, a video sam da Miroslav leži i procenio sam da je mrtav. U svakom slučaju, mogu da kažem da je Milovan pucao u mene, a pogodio Miroljuba i Miroslava - istakao je okrivljeni pred sudom.