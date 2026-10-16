ĆERKA HTELA DA SE UDA, MAJKA PRIJAVILA DA SU JE OTELI? Obrt u slučaju navodnog kidnapovanja dve maloletnice u Novom Pazaru

NAKON privođenja dvojice mladića (19) u Mladenovcu, koji su prijavljeni da su u Novom Pazaru oteli dve maloletnice, stare 15 i 16 godina, iskaz starije devojčice, koja je kazala da nije oteta, već da je sama krenula sa njima, doveo je do promene kvalifikacije krivičnog dela.

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Njihova majka je 15. oktobra prijavila policiji da su na silu uvučene u automobil i odvedene u pravcu Raške. Dala je tačan opis vozila u koji su njene ćerke ušle, a pripadnici Odeljenja kriminalističke policije su mu odmah ušli u trag i utvrdili da se kreće u pravcu Raške, a zatim ka Beogradu.

Nekoliko sati po prijavi otmice, policijska patrola u Mladenovcu je na terenu prepoznala automobil, koji je u potpunosti odgovarao opisu vozila iz Novog Pazara. Odmah su ga presreli, a po zaustavljanju utvrdili da se u njemu nalaze dvojica mladića i jedna maloletnica. Drugu devojčicu, kako je kasnije utvrđeno, izbacili su nedugo po polasku iz Novog Pazara.

Zatvor do tri godine PREMA Krivičnom zakoniku Republike Srbije, vanbračna zajednica sa maloletnikom predstavlja krivično delo sa jasno propisanim sankcijama. Punoletno lice u vanbračnoj zajednici sa maloletnikom, kao i roditelj ili staralac koji to omogući ili navede maloletnika, kažnjava se zatvorom do tri godine. Ukoliko roditelj delo učini iz koristoljublja, kazna je od šest meseci do pet godina. Krivično gonjenje se obustavlja ukoliko se naknadno zaključi brak.

Dvojica mladića i maloletnica odmah su sprovedeni u Novi Pazar. Na saslušanju u nadležnom tužilaštvu usledio je šok za devojčicinu majku. Ona je u prisustvu radnika iz nadležnog Centra za socijalni rad kazala da je niko nije oteo, niti zlostavljao.

Ispričala je da je u ljubavnoj vezi sa jednim od dvojice uhapšenih mladića, da ga voli i da je dobrovoljno sa njim krenula, jer želi da se uda za njega.

Pojasnila je i da je mladić prethodna tri dana svakodnevno dolazio u Novi Pazar i da su to vreme provodili zajedno. Nakon ovakvog njenog iskaza, tužilac je odbacio prijavu zbog sumnje da je počinjeno protivpravno lišenje slobode i slučaj prekvalifikovao u krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom.

Devojčicu je posle saslušanja majka odvela kući, a u ceo slučaj uključen je i Centar za socijalni rad koji treba tužilaštvu da dostavi svoj nalaz i mišljenje. Tokom istrage, utvrdiće se da li je devojčica govorila istinu, kao i kako se dogodilo da njena mlađa sestra završi sama nasred puta. Dvojica mladića će biti saslušana, a nakon toga će se znati da li će tužilaštvo zatražiti da im sudija za prethodni postupak nadležnog suda odredi pritvor do 30 dana.