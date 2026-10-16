NE ZNA ČIJE SU RUKAVICE: Nastavljeno suđenje za pokušaj ubistva u Resniku 23. aprila 2025. godine

SASLUŠANjEM veštaka sa Biološkog fakulteta Dušana Keckarevića, nastavljeno je suđenje Slavoljubu Trajkoviću, okrivljenom da je, 23. aprila prošle godine, u porodičnoj kući u Resniku, pokušao da ubije Luku Taseva i njegovog dedu Dobrina, koji je unuku priskočio u pomoć.

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Keckarević je naveo da su tragovi okrivljenog evidentirani u mešanom tragu krvi na njegovoj dukserici i pantalonama. U njima ima i doprinosa bioloških tragova dede i unuka.

- Mešani trag znači da je više osoba ostavilo trag, dok odrednica "većinski doprineo" u našem nalazu, u principu, znači da je to njegova krv - pojasnio je veštak.

Predmet analize bile su i bele rukavice sa tamnim krugovima nalik na krv, a Keckarević je kazao da su veštačili samo njihovu spoljašnjost, jer su one rukavice preuzete od okrivljenog Trajkovića.

- Na levoj rukavici iznad malog prsta sa nadlanične strane smo našli trag nepoznate osobe. Uzorak sa spoljašnje strane desne rukavice nije bio podoban za dalje poređenje. Iz unutršanjosti rukavica nismo uzimali tragove, jer to nalogom tužilaštva nije traženo, a budući da piše da su rukavice preuzete od okrivljenog Slavoljuba Trajkovića - rekao je Keckarević.

Savladali ga i vezali PREMA optužnici, Trajković je, oko 22.30, neopaženo ušao u kuću Taseva i Luku čekao u sobi. Tu su se sukobili i rvali, pa je buku čuo deda, koji živi u stanu ispod i potrčao je da vidi šta se dešava. Kada je ušao, Trajković je pucao iz pištolja i pogodio ga u levu ruku. Deda i unuk su savladali okrivljenog, vezali ga kanapom za terasu.

Okrivljeni je rekao da ne zna kako su se te rukavice našle u džepu pantalona, koje mu je kako tvdi, pozajmio drug tokom roštiljanja, pošto je lagano obučen dočekao veče i zahlađenje.

- Moje rukavice su bile iste, samo bez prstiju. Imale su crne jastučiće na prstima i bile su kombinacija crne, plave i bele boje, dok su jastučući na tim nađenim kod mene plavi. Ja nisam nosio te rukavice nađene kod mene, ali ostavljam mogućnost da sam ih probao - rekao je Trajković.

Tužilac je zatražio da sud odredi da se obavi veštačenje unutrašnjosti rukavica i da se izvrši uvid u izjavu bake Luke Taseva, koju je dala u toku istražnog postupka.

Sud je Trajkoviću produžio pritvor u kojem je godinu i po dana. Ovaj postupak je pri kraju i na sledećem pretresu krajem novembra bi trebalo da budu završne reči, a onda i presuda.