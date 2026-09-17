TELO MLAĐEG MUŠKARCA IZVUČENO IZ SAVE: U toku je obdukcija
U BEOGRADU je iz reke Save izvučeno telo mlađeg muškarca.
Kako Tanjug saznaje, telo je izvučeno 16. septembra oko 10 sati.
Telo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Tanjug
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