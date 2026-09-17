Hapšenja i istraga

TELO MLAĐEG MUŠKARCA IZVUČENO IZ SAVE: U toku je obdukcija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 09. 2026. u 16:41

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U BEOGRADU je iz reke Save izvučeno telo mlađeg muškarca.

ТЕЛО МЛАЂЕГ МУШКАРЦА ИЗВУЧЕНО ИЗ САВЕ: У току је обдукција

Foto MUP

Kako Tanjug saznaje, telo je izvučeno 16. septembra oko 10 sati.

Telo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Tanjug

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