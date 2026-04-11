UZ BATINE OTELI STARCU NOVAC NA ULICI: Uhapšeni muškarci iz okoline Žitišta

Sumnja se da su oni 9. aprila ove godine, u večernjim časovima na ulici fizički napali osamdesetjednogodišnjeg sugrađanina i uzeli mu oko 250 hiljada dinara.

Oštećeni je zbog povreda zadržan na lečenju u zrenjaninskoj bolnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.