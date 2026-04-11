Hapšenja i istraga

UZ BATINE OTELI STARCU NOVAC NA ULICI: Uhapšeni muškarci iz okoline Žitišta

Bogoljub Grujić

11. 04. 2026. u 15:21

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su šezdesetdvogodišnjeg S. R. i tridesetpetogodišnjeg D. T. obojica iz okoline Žitišta, zbog sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva.  

Foto: N. Živanović

Sumnja se da su oni 9. aprila ove godine, u večernjim časovima na ulici fizički napali osamdesetjednogodišnjeg sugrađanina i uzeli mu oko 250 hiljada dinara.
Oštećeni je zbog povreda zadržan na lečenju u zrenjaninskoj bolnici.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

