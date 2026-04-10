SLEDE NAJTEŽI DO SADA PRITISCI NA VUČIĆA: Predsednik ne popušta, ali blokaderi se nude da to urade
SLEDE najteži do sada pritisci na predsednika Aleksandra Vučića da uvede sankcije Rusiji, da protera ruske medije, da se odrekne jeftinog ruskog gasa.
Politiko izveštava da bi Srbija mogla da izgubi do 1,5 milijardi evra sredstava EU zbog približavanja Rusiji.
Prema rečima neimenovanog zvaničnika EU, saradnja Srbije sa Rusijom postala je jedan od razloga zašto je Evropska komisija zauzela oštriji stav.
Narode, pamet u glavu! Naslov o demokratiji, ljudskim pravima, a onda kada se to sve lepo rastumači dođemo do istine.
Jasno je da predsednik Vučić ne pristaje na sve to jer brine o svom narodu.
Zato blokaderi nude da to urade, a sve pod maskom da se bore za ljudska prava, demokratiju, slobodu govora!
