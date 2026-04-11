FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku

„Dajte mi odmah tri najpoznatije reči na srpskom“, rečenica kojom je engleski fudbaler u redovima Katalonaca, Markus Rašford, dočekao goste iz Beograda pokazala je da će tradicionalno druženje sa fanovima biti više nego zanimljiva avantura. Trening centar fudbalera Barse bio je mesto ovogodišnjeg susreta sa prvotimcima španskog kluba, koji je organizovala beting kompanija 1xBET.rs, ponosni sponzor FK Barselona, a gde su se mešale reči na srpskom, španskom i engleskom kao na traci.

„Ćao svima, Rašford ovde!“, namučio se Markus, boreći se sa srpskim izrazima, ali je uspeo da ih izgovori u kameru jednog od navijača.

„Pozdrav iz Barselone“, uh, to već ne mogu precizno da ponovim, nasmejao se Britanac, uprkos brojnim pokušajima. Međutim, ono što je uspeo da usvoji je naša fraza „Hvala puno“, nešto što su navijači nebrojano puta izgovarali u znak zahvalnosti za autograme i snimljene video klipove.

„Morate da me razumete, jutro je najgore doba dana da me nešto pitate. Tada ne funkcionišem baš najbolje“, dodao je reprezentativac Engleske, a onda je razgovor prešao na engleski, gde je bio mnogo opušteniji. Tema za razgovor je bilo mnogo, a vremena baš i ne toliko, a jedno od pitanja je bilo vezano za ključ uspeha na terenu.

„Najpotcenjeniji kvalitet u fudbalu je mentalitet, često se zaboravlja a svakog profesionalnog fudbalera čini potpunim“, istakao je Rašford, dok je potpisivao dres za goste koji su stigli u Barselonu zahvaljujući 1xBET.rs.

Na ovogodišnjem događaju, pored Rašforda, srpski su progovorili i Ščesni i Levandovski, sa kojim smo razgovarali o legendama koje su ispisale istoriju, mečevima koji lome srca, ali i o onim momentima iz svlačionice koje zanimaju sve verne navijače.

„Možemo na srpskom, želim da čujem pitanja na srpskom!“, uzbuđeno nam je rekao Ščesni koji je želeo da proveri koliko su poljski i srpski jezik zapravo slični. I dobro mu je išlo. „Poljaci i Srbi su braća,” rekao je sa osmehom, dok je sa pažnjom pokušavao da dešifruje i razume pitanje o tome ko je trenutno najbolji igrač na svetu. Njegova koncentracija u tim trenucima podsećala je na onaj poznati, nepokolebljivi fokus koji ima delić sekunde pre nego što odbrani penal.

FOTO: Diana Shmidt / 1xBET

Govoreći o saigračima koji mu ulivaju najveće poverenje na travnatom tepihu, Ščesni se osvrnuo na svoje bogato iskustvo i istakao čuvenog Đorđa Kjelinija: „Italijan je moj omiljeni, i definitivno najpouzdaniji igrač s kojim sam delio teren. Uz njega jednostavno imam taj neprocenjivi osećaj sigurnosti. Znam da ne moram da radim sve sam“, ispričao je golman Barselone, a na to se lako i brzo nadovezao njegov još slavniji zemljak.

„Zdravo Srbija. Ja vas volim“, lagano je izgovorio napadač Barselone, čuveni Robert Levandovski, pa je krenuo da odgovara na brojna pitanja navijača iz Beograda. „Najjači šut u našem timu definitivno ima Ronald Arauho, urugvajski centralni bek“. Ipak, možda dobije i konkurenciju kako je za najposvećenijeg igrača Leva odabrao mladog Gavija. „Najviše trenira i njegova disciplina na terenu je izvanredna“, nabrajao je poljski fudbaler.

Dok su mnogi igrači na pitanje o tome ko bi od aktuelnih igrača mogao da bude budući trener uglavnom slegali ramenima, Erik Garsija je pokazao da na fudbal već sada gleda očima stratega. „Voleo bih da jednog dana budem trener“, mladi defanzivac je bez oklevanja odgovorio na naše pitanje.

Govoreći o svojim fudbalskim uzorima, istakao je legendarnog Ronaldinja.

„Gledao sam ga još kao klinac,” prisetio se Garsija sa sjajem u očima. „Bio je potpuno drugačiji od svih. Njegove veštine, ta magija i lakoća sa kojom je igrao, to je nešto što me je u potpunosti oduševilo. Iskreno se nadam da ću jednog dana imati priliku da ga upoznam kako treba“, rekao je španski fudbaler.

Kroz razgovor sa navijačima došlo se i do teme emocija, ključnog dela vrhunskog sporta o kojem se često priča kroz suvu statistiku.

„Ah, taj prošlogodišnji El Clasico“, priseća se Ščesni. „To je zaista bila utakmica za pamćenje. Ta „luda atmosfera“ na stadionu, neverovatni golovi, preokreti koji kidaju živce… Iako nam je titula tada možda izmakla, te emocije i neverovatna energija tog dana ostale su nam svima urezane u pamćenju“, zaključuje golman.

Oko jedne kategorije, svi igrači su se jednoglasno složili. Lamin Jamal je „locker room Đ“ koji podiže atmosferu do usijanja. Osim što je prepoznatljiv po svom izuzetno šaljivom karakteru kojim diže moral ekipi, saigrači su otkrili i to da je upravo on rekorder po vremenu provedenom na telefonu. Ipak, kako je apsolutni mag driblinga sa svega 18 godina, oproštamo mu.



