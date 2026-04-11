MANIJAK JURIO SURČINOM 196 NA SAT: Vozačka mu oduzeta još pre pet godina

PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije zaustavili su na teritoriji Surčina četrdesettrogodišnjeg vozača koji se kretao brzinom od čak 196 kilometara na čas na delu autoputa gde je ograničenje 130 km/h.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta još 2021. godine zbog prikupljenih kaznenih poena.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava.

Ovo nije samo kršenje propisa – ovo je direktno ugrožavanje života.