Hapšenja i istraga

MANIJAK JURIO SURČINOM 196 NA SAT: Vozačka mu oduzeta još pre pet godina

В.Н.

11. 04. 2026. u 13:41

МАНИЈАК ЈУРИО СУРЧИНОМ 196 НА САТ: Возачка му одузета још пре пет година

Free Images Pixabay

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su na teritoriji Surčina četrdesettrogodišnjeg vozača koji se kretao brzinom od čak 196 km/h na delu autoputa gde je ograničenje 130 km/h.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta još 2021. godine zbog prikupljenih kaznenih poena.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava.

Ovo nije samo kršenje propisa – ovo je direktno ugrožavanje života.

TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu kada je poginuo jedan, a povređena tri radnika, obavio je višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno-tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

