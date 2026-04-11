TRAGEDIJA KOD ALEKSINCA: Poginula tinejdžerka u saobraćajnoj nesreći, troje povređeno

11. 04. 2026. u 12:00

U saobraćajnoj nesreći jutros oko 4.45 sati u selu Donji Jadrovac kod Aleksinca poginula je tinejdžerka, a tri osobe su povređene.

ТРАГЕДИЈА КОД АЛЕКСИНЦА: Погинула тинејџерка у саобраћајној несрећи, троје повређено

Za Tanjug je u Policijskoj upravi u Nišu rečeno da je do nesreće došlo kada je automobil “opel” aleksinačkih registarskih oznaka sletelo sa puta i udarilo u betonski stub.

Devojka (19), koja je bila putnik u automobilu, preminula je na licu mesta, dok su vozač i još jedan putnik prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a jedna putnica u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

Utvrđuju se sve okolnosti ove nesreće.

Preporučujemo

TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok
TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu kada je poginuo jedan, a povređena tri radnika, obavio je višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno-tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

11. 04. 2026. u 16:41

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, Boginja provincije za mesto koje vodi u Evropu

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu