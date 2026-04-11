TRAGEDIJA KOD ALEKSINCA: Poginula tinejdžerka u saobraćajnoj nesreći, troje povređeno

U saobraćajnoj nesreći jutros oko 4.45 sati u selu Donji Jadrovac kod Aleksinca poginula je tinejdžerka, a tri osobe su povređene.

Za Tanjug je u Policijskoj upravi u Nišu rečeno da je do nesreće došlo kada je automobil “opel” aleksinačkih registarskih oznaka sletelo sa puta i udarilo u betonski stub.

Devojka (19), koja je bila putnik u automobilu, preminula je na licu mesta, dok su vozač i još jedan putnik prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a jedna putnica u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

Utvrđuju se sve okolnosti ove nesreće.