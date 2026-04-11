TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok
JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu kada je poginuo jedan, a povređena tri radnika, obavio je višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno-tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.
Kako je navedeno u saopštenju, uviđaj je obavljen u četvrtak, 9. aprila.
Javni tužilac je doneo naredbu za komisijsko veštačenje u cilju utvrđivanje da li je predmetni kran bio adekvatno postavljen i tehnički ispravan, da li je njime upravljano u skladu sa pravilima struke, da li je kran bio adekvatne nosivosti, kao i u cilju utvrđivanja svih drugih okolnosti koje su dovele do smrti i povređivanja radnika, a u koju svrhu je izvršeno ponovno fotografisanje lica mesta od strane veštaka.
Javni tužilac je takođe naložio da se pribavi sva dokumentacija koja se tiče bezbednosti na radu i uputstvo za rukovanje kranom, kao i da se očitaju svi podaci sadržani u telemetriji krana na koji način će tužilaštvu postati dostupne sve informacije koje je kran prikupio i poslao elektronski, te da se zapečati kabina i komandni orman krana.
Doneto je i rešenje o zatvaranju gradilišta od strane građevinskog inspektora, imajući u vidu da je procenjeno da je lice mesta nebezbedno i rizično za boravak ljudi na njemu, nakon čega su, po nalogu javnog tužioca, policijski službenici snimili lice mesta, koji dokazi će takođe biti korišćeni u svrhu veštačenja.
Na gradilištu kod Brankovog mosta 7. aprila dogodila se nesreća u kojoj je poginuo kineski državljanin Z.X. (38), a tri osobe su zadobile telesne povrede.
Kako je saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, do nesreće je došlo zbog horizontalnog pomeranja tereta na kranu, usled čega je došlo do udara tereta u telehender, nakon čega je preminuli radnik ispao iz korpe.
(Tanjug)
