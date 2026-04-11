UBIJEN MLADIĆ (25) U LESKOVCU! Prvo pucao u njega nasred ulice, pa ga dokrajčio u baru gde se skrivao
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V. D. (1999) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
On se sumnjiči da je noćas, oko 1.20 časova, najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškaraca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je oštećeni pokušao da se sakrije, usled čega je dvadesetpetogodišnjak preminuo na licu mesta.
V. D. se potom udaljio sa mesta događaja, a intenzivnim radom policija ga je identifikovala i uhapsila.
Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.
(Kurir)
