TRAGEDIJA NA OBRANOVAČKOM DRUMU: Muškarca (46) pregazilo vozilo

MUŠKARAC star 46 godina preminuo je nakon što ga je pregazilo vozilo na Obrenovačkom drumu kod ulaza u Ostružnicu, jutros u 4.21, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Muškarac je teško povređen kao pešak u ulici Kneza Miloša u 21.52.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 87 puta, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa bolovima u grudima.

