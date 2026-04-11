MASOVNA VAZDUŠNA BORBA NATO: "Bitka za Britaniju" jača “Istočnu stražu” Alijanse

KRALjEVSKO ratno vazduhoplovstvo je bilo domaćin svoje dvogodišnje vežbe „Kobra ratnik“, okupljajući savezničke vazduhoplovne snage iz Nemačke i Poljske na vrhunskoj taktičkoj vazdušnoj obuci u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

„Kobra ratnik 2026-1“, opisana kao vodeći taktički vazdušni trening u Velikoj Britaniji, osmišljena je da izazove učesnike u najzahtevnijem delu spektra ratovanja. Vežba se fokusira na unapređenje zajedničkog planiranja misija i taktičkog izvršenja u okviru okruženja kombinovanih vazdušnih operacija, gde savezničke snage vežbaju sinhronizovane taktike protiv simuliranog protivnika na nivou ravnopravnih.

Pored borbene obuke, program služi kao program za razvoj liderstva, proizvodeći komandante misija i vođe funkcionalnih timova obučene za delovanje u okviru koalicionih komandnih struktura.

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

Kapetan grupe Robertson, direktor vežbe, rekao je: „Obuka sa našim saveznicima u tako zahtevnom okruženju je izuzetno vredna.“

On je dodao: „Omogućava učesnicima da razviju i vežbaju liderske veštine potrebne za sinhronizaciju višeplatformskih vazdušnih manevara sa međudomenskim efektima u multinacionalnom okruženju. Ovaj nivo obuke je neophodan za održavanje naše operativne prednosti.“

Komanda savezničkih vazduhoplovnih snaga NATO-a saopštila je da vežba jača okvir „Istočne straže“, širi napor za održavanje operativne budnosti i spremnosti za borbu među savezničkim vazduhoplovnim snagama. Vežba ima za cilj da demonstrira odvraćanje i sigurnost kroz taktičku izvrsnost i multinacionalnu integraciju.

„Kobra ratnik“ se održava dva puta godišnje i postala je kamen temeljac doprinosa RAF-a obuci kolektivne odbrane NATO-a.

(ukdefencejournal.org.uk/Craig Langford)

