MASOVNA VAZDUŠNA BORBA NATO: "Bitka za Britaniju" jača “Istočnu stražu” Alijanse
KRALjEVSKO ratno vazduhoplovstvo je bilo domaćin svoje dvogodišnje vežbe „Kobra ratnik“, okupljajući savezničke vazduhoplovne snage iz Nemačke i Poljske na vrhunskoj taktičkoj vazdušnoj obuci u Ujedinjenom Kraljevstvu.
„Kobra ratnik 2026-1“, opisana kao vodeći taktički vazdušni trening u Velikoj Britaniji, osmišljena je da izazove učesnike u najzahtevnijem delu spektra ratovanja. Vežba se fokusira na unapređenje zajedničkog planiranja misija i taktičkog izvršenja u okviru okruženja kombinovanih vazdušnih operacija, gde savezničke snage vežbaju sinhronizovane taktike protiv simuliranog protivnika na nivou ravnopravnih.
Pored borbene obuke, program služi kao program za razvoj liderstva, proizvodeći komandante misija i vođe funkcionalnih timova obučene za delovanje u okviru koalicionih komandnih struktura.
Kapetan grupe Robertson, direktor vežbe, rekao je: „Obuka sa našim saveznicima u tako zahtevnom okruženju je izuzetno vredna.“
On je dodao: „Omogućava učesnicima da razviju i vežbaju liderske veštine potrebne za sinhronizaciju višeplatformskih vazdušnih manevara sa međudomenskim efektima u multinacionalnom okruženju. Ovaj nivo obuke je neophodan za održavanje naše operativne prednosti.“
Komanda savezničkih vazduhoplovnih snaga NATO-a saopštila je da vežba jača okvir „Istočne straže“, širi napor za održavanje operativne budnosti i spremnosti za borbu među savezničkim vazduhoplovnim snagama. Vežba ima za cilj da demonstrira odvraćanje i sigurnost kroz taktičku izvrsnost i multinacionalnu integraciju.
„Kobra ratnik“ se održava dva puta godišnje i postala je kamen temeljac doprinosa RAF-a obuci kolektivne odbrane NATO-a.
(ukdefencejournal.org.uk/Craig Langford)
Preporučujemo
NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši
05. 04. 2026. u 21:33
IZRAELSKI MEDIJI: Hezbolah greškom pogodio britanski ratni brod?
05. 04. 2026. u 21:07
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
