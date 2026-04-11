RADNIČKI NAŠAO ZAMENU ZA LEMONISA! Stiže najperspektivniji mladi trener Srbije

Marko Neđić novi je šef stručnog štaba Fudbalski klub Radnički. Neđić u Radnički stiže iz Fudbalskog kluba Grafičar, koji je do danas sa uspehom predvodio.

FOTO: RFK Grafičar

Reč je o jednom od najtalentovanijih trenera mlađe generacije i ima moderan pristup fudbalu.

Neđić je, kako ističu mnogi koji su sarađivali sa njim, ali i oni koji godinama prate njegov rad više od trenera.

- Marko Neđić je godinama stub Fudbalskog kluba Grafičar, koji je ove godine doveo i do polufinala Kupa Srbije. Upravo zbog toga Fudbalski klub Radnički izražava veliku zahvalnost Grafičaru, što je u toku sezone, imao razumevanje i omogućio da Neđić preuzme klub iz Niša - saopštili su iz Radničkog.

Ipak, svi oni koji su iole upoznati sa dosadašnjim Neđićevim radom u Grafičaru (tamo je od novembra 2021. godine), imaju samo reči hvale na račun mladog stratega.

Što kroz rad u mlađim kategorijama, što kao trener prvoligaša imao je udela u stasavanju nekoliko prvotimaca koje je Crvena zvezda kasnije dobrano unovčila (Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Kosta Nedeljković, Jovan Mijatović, Aleksa Damjanović...) ili bi tek mogla (Stefan Gudelj, Savo Radanović, Luka Zarić...)

