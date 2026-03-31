AKCIJA UKP PROTIV KORUPCIJE: Uhapšene dve osobe zbog sumnje na privredne prestupe

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici UKP MUP Srbije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su M. R. (47), odgovorno lice PD „Soft investment group“ iz Požarevca i V. S. (34), odgovorno lice PD „Lara Princes vita“ iz Lazarevca.

Reč je o dve odvojene akcije,koje su sprovedene po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična dela.

Sumnja se da je M. R., od septembra 2020. do maja 2023. godine, neosnovano podizao novac sa računa PD „Soft investment group“ koji je koristio za lične potrebe, kao i da je drugom pravnom licu, čiji je vlasnik njegova supruga odobravao pozajmice, koje nisu u potpunosti vraćene.

Na ovaj način on je, kako se sumnja, sebi i drugima pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 6.268.360 dinara, čime je zloupotrebio poverenje osnivača i vlasnika privrednog društva u kojem je bio odgovorno lice.

U drugoj akciji uhapšen je V. S., koji je, kako se sumnja, tokom 2024. godine, u ime PD „Lara Princes vita“ od više dobavljača nabavio različitu robu u ukupnom iznosu od 6.227.671 dinar koju je potom prodao na crno, bez evidentiranja prodaje u poslovnim knjigama.

Sumnja se da je novac od prodaje delom iskoristio za plaćanje obaveza prema dobavljačima, dok je veći deo zadržao za sebe i time ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.232.716 dinara, za koji je oštetio dobavljače.

V. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će M. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Pripadnici UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.