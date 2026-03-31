Hapšenja i istraga

AKCIJA UKP PROTIV KORUPCIJE: Uhapšene dve osobe zbog sumnje na privredne prestupe

Zagorka Uskoković

31. 03. 2026. u 13:52

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici UKP MUP Srbije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su M. R. (47), odgovorno lice PD „Soft investment group“ iz Požarevca i V. S. (34), odgovorno lice PD „Lara Princes vita“ iz Lazarevca.

АКЦИЈА УКП ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: Ухапшене две особе због сумње на привредне преступе

Foto: Profimedia

Reč je o dve odvojene akcije,koje su sprovedene  po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična dela. 

Sumnja se da je M. R., od septembra 2020. do maja 2023. godine, neosnovano podizao novac sa računa PD „Soft investment group“ koji je koristio za lične potrebe, kao i da je drugom pravnom licu, čiji je vlasnik njegova supruga odobravao pozajmice, koje nisu u potpunosti vraćene.

Na ovaj način on je, kako se sumnja, sebi i drugima pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 6.268.360 dinara, čime je zloupotrebio poverenje osnivača i vlasnika privrednog društva u kojem je bio odgovorno lice.

U drugoj akciji uhapšen je V. S., koji je, kako se sumnja, tokom 2024. godine, u ime PD „Lara Princes vita“ od više dobavljača nabavio različitu robu u ukupnom iznosu od 6.227.671 dinar koju je potom prodao na crno, bez evidentiranja prodaje u poslovnim knjigama.

Sumnja se da je novac od prodaje delom iskoristio za plaćanje obaveza prema dobavljačima, dok je veći deo zadržao za sebe i time ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.232.716 dinara, za koji je oštetio dobavljače.

V. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će M. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Pripadnici UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

0 0

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

0 1

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

