DEVOJKA (22) PREMINULA OD ZADOBIJENIH POVREDA: Određen pritvor U.M. (21) iz Sivca osumnjičenom za saobraćajnu nesreću

Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je 28. marta, oko tri sata ujutru, u Sivcu, vozeći „sitroen“ udario dvadesetdvogodišnju devojku koja je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Dvadesetdvogodišnja devojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.

Osumnjičenom U. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.