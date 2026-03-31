DEVOJKA (22) PREMINULA OD ZADOBIJENIH POVREDA: Određen pritvor U.M. (21) iz Sivca osumnjičenom za saobraćajnu nesreću

Ljiljana Preradović

31. 03. 2026. u 15:58

Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je 28. marta, oko tri  sata ujutru, u Sivcu, vozeći „sitroen“ udario dvadesetdvogodišnju devojku koja je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Dvadesetdvogodišnja devojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.

Osumnjičenom U. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Najnovije iz rubrike

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

