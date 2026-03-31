Svet

"MODŽTABA HAMNEI NALAZI SE U IRANU ALI IZBEGAVA JAVNA POJAVLJIVANJA" Ruski ambasador u Teheranu: Putin bio među prvima koji je poslao čestitku

Ana Đokić

31. 03. 2026. u 17:50

NOVI iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se u Iranu ali izbegava javna pojavljivanja, izjavio je danas ruski ambasador u Teheranu Aleksej Dedov.

Foto: Veštačka inteligencija

- Kao što je iransko rukovodstvo više puta izjavilo, novi lider je u Iranu, ali iz očiglednih razloga, uzdržava se od javnih nastupa - rekao je Dedov za Rusku internacionalnu televiziju RTVI.

Dedov je rekao da "još nije imao nikakve kontakte sa novim vrhovnim vođom Islamske Republike".

- Takođe bih želeo da istaknem da je Vladimir Vladimirovič Putin bio jedan od prvih koji je poslao telegram čestitke Modžtabi Hamneiju, izražavajući svoju kontinuiranu podršku Teheranu i solidarnost sa svojim iranskim prijateljima - kazao je Dedov.

Podsetio je da je Putin nedavno imao dva razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pet puta razgovorao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Sredinom marta, kuvajtski list Al Džarida je objavio, pozivajući se na svoje izvore, da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin prethodnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u izraelskom napadu, navodno prebačen avionom u Moskvu na lečenje nakon što je ranjen.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon toga, na pitanja novinara o prebacivanju Modžtabe Hamneija u Moskvu, odgovorio da Kremlj "ne komentariše takve izveštaje". Ajatolah Modžtaba Hamnei zahvalio je danas sunitskim sveštenicima u Kurdistanu na saosećanju i podršci nakon smrti pokojnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada, 28. februara.

Modžtaba Hamnei je u poruci sunitskim sveštenicima u Kurdistanu, koju prenosi iranska talevizija Pres, kazao da "ceni njihove izraze saučešća" povodom smrti Alija Hamneija, i da im se "zahvaljuje na ljubaznosti" prema njemu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Region

0 1

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo
Svet

0 7

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

Politika
Tenis
Fudbal
