RAT na Bliskom istoku ušao je u 32. dan.

Hegset na Bliskom istoku

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je u subotu posetio američke trupe na Bliskom istoku kako bi nadgledao vojne operacije povezane sa ratom protiv Irana.

U toku brifing Pentagona o ratu u Iranu

IRGC: Ubijen general-major i članovi njegove porodice

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je ubistvo Džamšida Ešagija, general-majora u Oružanim snagama Irana i savetnika načelnika Generalštaba.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji, IRGC je navela da je u napadu poginuo Ešagi zajedno sa više članova svoje porodice, ali nije iznela dodatne detalje.

Ranije danas, iranski državni mediji objavili su da će sahrana komandanta mornarice IRGC-a, admirala Alireze Tangsirija, koji je takođe poginuo u izraelskom napadu, biti održana u ponedeljak.

Predsednik Evropskog saveta pozvao Iran da obustavi "neprihvatljive napade"

Predsednik Evropski savet Antonio Košta pozvao je na "deeskalaciju i uzdržanost" tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Pezeškijanom.

- Pozvao sam Iran da obustavi neprihvatljive napade na zemlje u regionu i da se konstruktivno uključi u diplomatski proces, posebno sa Ujedinjene nacije, kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu - napisao je Košta u objavi na mreži X.

Gubitak "nevinih života", uključujući masakr 170 devojaka i nastavnika u školi u Minabu, "duboko je za žaljenje", dodao je.

Evropska unija "spremna je da doprinese svim diplomatskim naporima za smanjenje tenzija i trajno rešenje", zaključio je Košta.

Okupacija delova Libana u planu Izraela i nakon rata

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da vojska namerava da zauzme delove južnog Libana čak i nakon završetka aktuelnog rata sa Hezbolahom.

U video-saopštenju, Kac je izložio planove za uspostavljanje trajne bezbednosne zone unutar libanske teritorije, koja bi se prostirala do reke Litani.

- Na kraju operacije, IDF će se uspostaviti u bezbednosnoj zoni unutar Libana… i održavaće bezbednosnu kontrolu nad čitavim područjem do Litanija - rekao je on.

Kac je takođe naveo da raseljenim stanovnicima Libana neće biti dozvoljen povratak, kao i da će biti primenjen model sličan onom iz Gaze.

- Sve kuće u selima uz granicu u Libanu biće srušene u skladu sa modelom Rafa i Beit Hanuna u Gazi - rekao je.

Tramp preti uništavanjem iranskih postrojenja za desalinizaciju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u ponedeljak je zapretio da će gađati iransku energetsku infrastrukturu, uključujući i postrojenja za desalinizaciju vode.

Takav potez, kao i mogući napadi Irana na postrojenja njegovih arapskih suseda u Persijskom zalivu, mogao bi imati razorne posledice širom Bliskog istoka

Evropu čeka teška kriza?

Države članice Evropske Unije trebalo bi da se pripreme za dugoročne poremećaje na energetskim tržištima zbog rata u Iranu, rekao je šef ministra energetike bloka.

U pismu ministrima, koje je videla novinska agencija Reuters, pre hitnog sastanka kasnije danas, Dan Jorgensen je rekao da se vlade EU "ohrabruju da se blagovremeno pripreme u očekivanju potencijalno produženog poremećaja".

Međutim, posledice po snabdevanje energijom u Evropi su trenutno pod kontrolom, rekao je on.

Više evropskih zemalja je poslednjih dana objavilo smanjenje poreza na gorivo i slične mere kako bi pokušale da se bore protiv rasta cena izazvanog ratom.

Iran oborio američki dron MQ-9 Riper vredan 30 miliona dolara

Iranska vojska saopštila je danas da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile dron MQ-9 kod Isfahana, u centralnom delu Irana, navodeći da pripada američko-izraelskom "agresorskom neprijatelju".

Iranski vojni zvaničnici za odnose sa javnošću naveli su da je dron presretnut i uništen ranije danas i da je to 146. letelica bez posade koju je Iran oborio, navodi se u saopštenju, prenosi Tasnim.

Dron MQ-9 Reaper, koji se koristi za nadzor i napade, košta približno 30 miliona dolara.

U napadu na Izrael ima povređenih

Šest ljudi povređeno je tokom iranskog raketnog napada na centralni Izrael.

Magen David Adom navodi da je šestoro povređeno u eksplozijama od udara, kako se veruje, kasetne bombe.

Udari su prijavljeni u Bnej Braku, Ramat Ganu i Petah Tikvi. Snimci pokazuju nekoliko automobila u plamenu kao rezultat udara.

Avio kompanije u ozbiljnim problemima

Korean Air, nacionalni avio-prevoznik Južne Koreje, saopštio je da preduzima hitne mere kako bi ublažio uticaj rasta cena mlaznog goriva i ekonomskih posledica rata u Iranu.

Potpredsednik avio-kompanije, Vu Ki-hong, rekao je članovima osoblja u internom dopisu da su cene energije više nego udvostručile ono što je predviđeno u poslovnom planu avio-kompanije, što je rezultiralo "rastućim mesečnim teretom troškova goriva", piše BBC.

"Organizacija će preduzeti interne mere za smanjenje troškova od aprila kako bi upravljala svojim finansijama i osigurala stabilnost avio-kompanije", rekao je u utorak portparol Korejn era.

Prosečna cena mlaznog goriva porasla je na skoro 200 dolarapo barelu 20. marta, što je više nego dvostruko više nego u februaru, prema najnovijim podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj.

SB UN saziva hitan sastanak posle smrti mirovnih vojnika u Libanu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitan sastanak nakon smrti trojice indonežanskih mirovnih vojnika u južnom Libanu, saopštili su diplomatski izvori.

Sastanak je zatražila Francuska i zakazan je za 10 časova po lokalnom vremenu, preneo je Figaro.

Incidenti su se dogodili u području sukoba između Izraela i Hezbolaha.

Izrael: Četiri vojnika poginula u borbi u Libanu

Izraelska vojska je saopštila da su još četiri vojnika poginula, a dva ranjena tokom borbi u južnom Libanu.

Deset izraelskih vojnika je sada ubijeno tokom najnovije izraelske ofanzive usmerene na Hezbolah u Libanu, koja je počela neposredno nakon početka rata sa Iranom.

Ranije ovog meseca, izraelske snage su okupirale područja južno od reke Litani i rekle libanskim stanovnicima da napuste zemlju kao deo šireg napada nakon što je Hezbolah, koji podržava Iran, ispalio projektile na Izrael. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je 1.238 ljudi, saopštilo je u nedelju libansko ministarstvo zdravlja.

Azijske akcije padaju zbog rasta cena nafte

Cene nafte su blago porasle u utorak, dan nakon što su se fjučersi američke sirove nafte prvi put od jula 2022. godine zaustavili na iznad 100 dolara po barelu. U međuvremenu, glavne azijske akcije trguju se niže tokom utorka ujutru, jer zabrinutost investitora zbog dugotrajnog sukoba i energetske krize i dalje postoji.

Brent sirova nafta, globalna referentna nafta, porasla je za 0,23% na 113,04 dolara po barelu u utorak u 00:02 po istočnom vremenu. WTI, američka referentna nafta, porasla je za 0,04% na 102,92 dolara.

Japanski referentni indeks Nikkei 225 pao je za 1% do 11:56 po lokalnom vremenu u utorak, dok je južnokorejski Kospi pao za 3,1%. Hongkonški Hang Seng indeks je pao za 0,5%.

Tramp kači snimke eksplozija

Video snimak masovne eksplozije koji je rano jutros podelio američki predsednik Donald Tramp bez komentara izgleda da prikazuje veliki napad izveden izvan centralnog iranskog grada Isfahana.

Grupa HalVaš podelila je isti video i druge sa zemlje izvan Isfahana. Sateliti za praćenje vatre iz NASA-e sugerišu da su se eksplozije dogodile u blizini planine Sofeh, područja za koje se veruje da ima vojne položaje.

Video snimci prikazuju masivne vatrene lopte i sekundarne eksplozije uobičajene kod paljenja municije u požaru.

Iran nije zvanično priznao napad.

Isfahan je dom jednog od tri postrojenja za obogaćivanje uranijuma koje su SAD bombardovale tokom 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela u junu. Veruje se da je deo iranskog visoko obogaćenog uranijuma tamo zakopan - nešto što je Amerika sugerisala da bi mogla da zauzme kopnenim snagama.

Eksplozije u Isfahanu

Iranski grad Isfahan je izgleda bio pod jakim bombardovanjem tokom noći između ponedeljka i utorka.

'انفجارهای حمله ساعت ۲ به جایی در #اصفهان و انفجارهای ثانویه'

Video objavljen na društvenim mrežama, koji je geolocirao CNN, prikazuje niz velikih eksplozija u gradu.

Sirene u Bahreinu

Tokom noći u Bahreinu su se čule sirene za vazdušnu opasnost

Ima ranjenih u napadu na Dubai

Četiri osobe povređene su u jednoj kući u Al Badi, u stambenom naselju u Dubaiju, nakon što su na objekat pali ostaci usled dejstvovanje protivvazdušne odbrane, saopštile su lokalne vlasti.

Rakete ispaljene na Saudijsku Arabiju

Ministarstvo odbrane kraljevine saopštilo da je tokom noći oborilo tri balističke rakete koje su ispaljene na Rijad.

Pogođen kuvajtski tanker u vodama Emirata

Vlasti u Dubaiju saopštile su da je dron pogodio kuvajtski naftni tanker u vodama Dubaija, nakon čega je došlo do požara na brodu.

Kako se navodi, 24 člana broda su obezbeđena, a nakon trosatne borbe, požar na brodu je ugašen.

